Вечеря на День святого Валентина: кращі рецепти

У День всіх закоханих хочеться порадувати другу половинку романтичною вечерею, яка запам'ятається надовго.
FoodOboz знайшов рецепти найвдаліших і смачних страв для цієї події, на приготування яких не потрібно витрачати багато часу.
Жульєн з куркою і грибами
Проста і апетитна закуска з м'яса, грибів і сиру в ніжному соусі. Запікається досить швидко, і виглядає чудово. Якраз те, що потрібно для ідеальної вечері! Рецепт цієї страви доступний тут: Жульєн з куркою і грибами.
Жульєн з куркою і грибами
Червона риба в соусі
Ніжна сьомга, печена в духовці з вершками, порадує любителів риби. Страва дуже проста, апетитна і поживна. Як її приготувати, читайте в нашому рецепті: Червона риба у вершковому соусі.
Червона риба у вершковому соусі
Картопля по-селянськи
Найвдаліший і простий гарнір до м'ясних і рибних страв – це печена картопля! Варто врахувати, що в приготуванні цієї страви є нюанси: дотримуючись деяких правила, картопля виходить рум'яною і дуже смачною. Її рецепт шукайте за посиланням: Картопля по-селянськи.
Картопля по-селянськи
Паста карбонара
Паста карбонара готується зі спагетті з особливим соусом, обов'язковою частиною якого є пармезан, яйце і гуанчале (бекон).
Прекрасний варіант для романтичної вечері при свічках! Детальний рецепт пасти карбонара доступний за цим посиланням.
Паста карбонара
Грецький салат
Один з найсмачніших овочевих салатів з ніжним сиром фета ідеально вписується в романтичну вечерю. Його рецепт доступний тут: Грецький салат.
Грецький салат
Панна Котта
Ну і звичайно, як же без десерту? Завершальним акордом чудової вечері стане приголомшлий смаколик – панна-кота. Цю ніжну вершкову страву італійської кухні приготувати дуже просто, її рецепт читайте тут: Панна-котта.
Панна-котта
Лимонний кекс
Простий десерт, який ідеально підходить до чаю або кави. Такий ніжний кекс з цитрусовим смаком стане родзинкою святкового меню на День всіх закоханих. Його рецепт читайте за посиланням: Лимонний кекс.
Лимонний кекс
Дивіться також:
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!