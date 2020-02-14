Вечеря на День святого Валентина: кращі рецепти

У День всіх закоханих хочеться порадувати другу половинку романтичною вечерею, яка запам'ятається надовго.

FoodOboz знайшов рецепти найвдаліших і смачних страв для цієї події, на приготування яких не потрібно витрачати багато часу.

Жульєн з куркою і грибами

Проста і апетитна закуска з м'яса, грибів і сиру в ніжному соусі. Запікається досить швидко, і виглядає чудово. Якраз те, що потрібно для ідеальної вечері! Рецепт цієї страви доступний тут: Жульєн з куркою і грибами.

Новини Секрет найсоковитішої смачної буженини

Жульєн з куркою і грибами

Червона риба в соусі

Ніжна сьомга, печена в духовці з вершками, порадує любителів риби. Страва дуже проста, апетитна і поживна. Як її приготувати, читайте в нашому рецепті: Червона риба у вершковому соусі.

Червона риба у вершковому соусі

Картопля по-селянськи

Найвдаліший і простий гарнір до м'ясних і рибних страв – це печена картопля! Варто врахувати, що в приготуванні цієї страви є нюанси: дотримуючись деяких правила, картопля виходить рум'яною і дуже смачною. Її рецепт шукайте за посиланням: Картопля по-селянськи.

Картопля по-селянськи

Паста карбонара

Паста карбонара готується зі спагетті з особливим соусом, обов'язковою частиною якого є пармезан, яйце і гуанчале (бекон).

Прекрасний варіант для романтичної вечері при свічках! Детальний рецепт пасти карбонара доступний за цим посиланням.

Паста карбонара

Грецький салат

Один з найсмачніших овочевих салатів з ніжним сиром фета ідеально вписується в романтичну вечерю. Його рецепт доступний тут: Грецький салат.

Грецький салат

Панна Котта

Ну і звичайно, як же без десерту? Завершальним акордом чудової вечері стане приголомшлий смаколик – панна-кота. Цю ніжну вершкову страву італійської кухні приготувати дуже просто, її рецепт читайте тут: Панна-котта.

Панна-котта

Лимонний кекс

Простий десерт, який ідеально підходить до чаю або кави. Такий ніжний кекс з цитрусовим смаком стане родзинкою святкового меню на День всіх закоханих. Його рецепт читайте за посиланням: Лимонний кекс.

Лимонний кекс

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