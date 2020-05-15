Вчимося відрізняти якісні продукти від фальсифікату: коментує дієтолог

Якість продуктів харчування, які входять в наш раціон, багато в чому визначає наше самопочуття, тому до вибору продуктів потрібно підходити з особливою увагою.

Про це на сторінці в соцмережі Facebook написала лікар-дієтолог Ірина Анпилова. За словами лікаря, є кілька простих правил, які допоможуть вам відрізнити якісний продукт, від підробки.

Сир

Деякі виробники, щоб збільшити масу продукту, додають до сиру крохмаль. В результаті ви отримуєте не чистий сир, а сирну масу. Щоб зрозуміти, який продукт перед вами, капніть йод на кілька крупинок сиру. Якщо крупинки тануть синіми - перед вами продукт, в який додали крохмаль.

Цукати

Справжні цукати роблять з фруктів, ягід та овочів. Їх виварюють в сиропі, після чого висушують. Щоб перевірити якість цукатів, опустіть їх в теплу воду і зачекайте кілька хвилин. Якщо перед вами неякісний продукт - фарба зійде і цукати стануть блідими. Якщо ж виробник використовував желатин, ваші цукати взагалі розчиняться в теплій воді.

Молоко

Щоб подовжити термін придатності молока, виробники роблять його "нормалізованим" і вносять свої корективи в жирність продукту, тобто штучно роблять продукт більш або менш жирним. Щоб зрозуміти, який продукт перед вами, змішайте молоко зі спиртом у співвідношенні 1:2. Якщо перед вами якісний продукт - вже через 5 секунд молоко дасть реакцію. У неякісному молоці реакція з'являться набагато пізніше.

Вершкове масло

Справжнє вершкове масло роблять з вершків та молока. Найчастіше ці продукти замінюють пальмовою олією і сухими розчинами. В результаті ви отримуєте не вершкове масло, а маргарин. Щоб перевірити, який перед вами продукт, покладіть шматочок масла в склянку з гарячою водою. Справжнє масло відразу ж розтане в окропі, а підробка буде ще довго плавати у вигляді шматочків.

Ікра

Ікра - продукт дорогий, тому підробки зустрічаються досить часто. Щоб відрізнити якісний продукт від фальсифікату, покладіть ікринку в киплячу воду. Якщо продукт справжній - білок згорнеться, і ви побачите в окропі білий шлейф. Якщо перед вами фальсифікат - ікринка просто розчиниться.

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