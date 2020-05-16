Вчені з'ясували, хто живе довше: головні особливості харчування

У світі є місця, де люди живуть значно довше, ніж інші. Їх називають блакитними зонами. Одним із елементів, який послужив поясненням довголіття, є харчування.

Вчені провели масштабні дослідження і виявили 5 таких зон: провінція Ольястра на острові Сардинія, острів Окінава в Японії, острів Ікарія в Греції, місто Лома-Лінда в Каліфорнії та півострів Нікоя в Коста-Ріці.

OBOZREVATEL разом з riza.it пропонує ознайомитися з головними особливостями харчування довгожителів нашої планети.

Провінція Ольястра на острові Сардинія: боби, овече молоко та ячмінь

Як і в раціоні інших блакитних зон, в сардинському використовуються рослинні білки, які отримують з бобів, культивованих на острові. Їх додають в супи та інші страви. Сардинський мінестроне, приготований з овочів, нуту, кінських бобів, а також макаронів (маллореддус або фрегола), а іноді й свинини – рецепт довголіття, який став відомим у всьому світі.

"Ця страва здатна принести практично всі ті 25-30 тисяч молекул, які необхідні для нашого метаболізму", – підкреслив Роберто Пілі, дослідник довголіття.

Серед особливостей сардинського харчування є споживання козячого або овечого молока, які мають кращі поживні властивості, ніж коров'яче, і корисні для профілактики серцево-судинних захворювань. Також вони є секретом міцних кісток. Крім того, в сардинській кухні варто виділити ячмінь, джерело магнію, білка і клітковини.

Острів Ікарія в Греції: середземноморські трави та чорні боби

Ікарія – острів з видом на Егейське море. Це одна з батьківщин Середземноморської дієти, де багато овочів і дрібної риби. Серед продуктів, які є джерелом довголіття мешканців, крім оливкової олії та фети, є середземноморські трави. Серед них можна виділити майоран, який містить урсолову кислоту, здатну впливати на пам'ять, а також м'яту – сечогінний і протизапальний засіб.

Іншою примітною їжею є чорні боби: джерело білка, який також володіє протипухлинними, протидіабетичними і кардіозахисними властивостями. У них також присутній фенілаланін, незамінна амінокислота, корисна в синтезі гормонів щитовидної залози, які підтримують метаболізм.

Острів Окінава в Японії: тофу, водорості та куркума

Окінава, мабуть, найвідоміша з блакитних зон. Серед характерних продуктів харчування цього народу є тофу, отриманий з сої, який дозволяє запастися білком, не споживаючи м'ясо. Також широко поширена куркума, яка не тільки є антиоксидантом і протизапальним засобом, а й здатна боротися з хворобою Альцгеймера. Водорості широко використовуються в якості доповнення до риби: найпоширеніші комбу і вакаме, багаті антиоксидантними сполуками, які були виявлені тільки в морських овочах.

Місто Лома-Лінда в Каліфорнії: сухофрукти, авокадо і вівсяний суп

Дослідження жителів цієї області були зосереджені головним чином на великій групі адвентистів сьомого дня, які живуть в середньому на 10 років довше, ніж звичайне населення. Вони дотримуються вегетаріанської дієти з низьким вмістом цукру, але багатої, наприклад, сухофруктами. Вживання їх не менше п'яти разів на тиждень є однією з причин здоров'я і довголіття. Страва, яку не можна пропустити в раціоні адвентистів – це вівсяний суп з повільним приготуванням, який не підвищує рівень цукру в крові, містить залізо і вітаміни B. У каліфорнійському списку покупок також присутні лосось і авокадо, які цінні для гарних жирів.

Півострів Нікоя в Коста-Ріці: кукурудза, гарбуз і банани

На цьому півострові традиційне харчування засноване на одному з типових злаків для Південної Америки – поживній, енергетичній і безглютеновій кукурудзі. Ще одна цінна їжа – гарбуз, який містить каротиноїди, дорогоцінні антиоксиданти для здоров'я, і вуглеводи, які не підвищують рівень цукру в крові. Також є свіжі фрукти, типові для цієї місцевості, такі як папайя або банани. Вони є джерелом вуглеводів, які складають більше 60% калорійності раціону цієї групи населення.

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