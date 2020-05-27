Вчені визначили продукт, який підвищує ризик ускладнень у разі коронавірусу

Часте вживання червоного м'яса підвищує ризик виникнення деяких видів раку, хвороб серця та діабету, що під час пандемії є ще більшою проблемою, ніж зазвичай.

Про це заявила Ліліана Чунг, лекторка й директорка з питань зміцнення здоров'я і комунікації в департаменті харчування Гарвардської школи громадського здоров'я імені Т. Х. Чена, повідомляє інформаційний центр цього закладу.

У зв'язку із закриттям деяких м'ясопереробних підприємств у США через спалахи коронавірусу споживачі стикаються з нестачею яловичини та свинини, а також зростанням цін. Але якщо в результаті люди вирішують їсти менше червоного м'яса, це може бути корисно для їхнього здоров'я, вважає експертка з харчування Ліліан Чунг.

"Основні захворювання серця та діабет збільшують ризик ускладнень в разі зараження COVID-19", – сказала вона. –Людина стає набагато вразливішою, підвищується ризик смерті".

Для тих, хто вносить зміни в свій раціон, Чунг радить замінити червоне м'ясо на інші джерела білка, включно з рибою, птицею та бобовими. За її словами, люди можуть вживати залізовмісні добавки для задоволення своїх потреб у харчуванні, а суворі вегетаріанці й вегани – вітамін В12.

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