Учені виявили ще одну властивість зеленого чаю

Проведені дослідження показали, що регулярне вживання зеленого чаю впливає на зменшення ваги людини й знижує індекс маси тіла.

Загалом було проведено 26 експериментів із залученням 1344 пацієнтів. Позитивний ефект у плані зменшення ваги відбувався під час вживання зеленого чаю довше 12 тижнів поспіль і в дозуванні не менше 800 міліграмів на день, пише Eurek Alert.

Інша група дослідників визначила список універсальних жироспалювальних продуктів.

На першому місці виявився артишок, який відзначається високим умістом харчових волокон і антиоксидантів, а також здатністю активувати вироблення жовчі й нормалізувати рівень холестерину.

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Друге місце посів грейпфрут, відомий малою калорійністю. До того ж дослідження показали, що він може нормалізувати рівень цукру в крові.

Третій рядок − у молочної сироватки. Вона є чудовим засобом для прискорення обміну речовин і нарощування м'язової маси.

На четвертому місці вже згаданий зелений чай, який вважається найкориснішим напоєм у світі. За словами фахівців, його рекомендують для підтримки здоров'я печінки.

headinsider.net

І п'яте місце в каєнского перцю, який добре очищає судини й стимулює кровообіг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологи визначили 5 продуктів, які сприяють нормалізації цукру в крові, підвищують імунні сили й знижують імовірність зараження коронавірусом.