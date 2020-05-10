Вчені виявили чудодійні властивості малини

В ході комплексних досліджень вчені виявили, що малина може допомогти при лікуванні онкологічних захворювань крові.

Сьогодні головною проблемою способів лікування цієї страшної хврроби є те, що вони не мають адресного впливу. При хіміотерапії і опроміненні знищуються не тільки уражені онкологією, але і здорові клітини організму, відзначає сайт menslife.com.

Американські вчені намагаються створити оригінальний препарат на основі малини.

east-fruit.com

Експерименти показали, що препарат на основі антоциана - антиоксиданту, яким багата малина, здатний усувати ракові клітини, не зачіпаючи здорові.

Експерти підтвердили ефективність антоциана при злоякісних захворюваннях крові – лейкозі і лейкемії. Тепер належить розробити дієві ліки без побічних ефектів.

Ну, а поки що, профілактично можна починати просто їсти малину. Сезон цієї ягоди вже скоро почнеться!

Як повідомляв OBOZREVATEL, зміна деяких параметрів раціону здатне поліпшити стан вашого здоров'я. Наприклад, вживання тофу, так званого соєвого сиру, знижує ризик серцевих захворювань.

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