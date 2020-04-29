Вчені розповіли про оптимальний спосіб вживання спецій

Олена Козлова FoodOboz 11:30, 29.04.2020 Оновлено: 11:46, 29.04.2020

Багато дослідників вважають, що користь для здоров'я від спецій залежить від того, як і з чим їх їдять. Наприклад, існує тенденція використовувати спеції замість солі.

Вони роблять їжу смачнішою і ароматною. Також багато хто воліє споживати перець чилі з овочами або бобовими, розповідає OBOZREVATEL за сприянням bbc.com

Дослідження також показали, що додавання суміші спецій в гамбургери потенційно здатне привести до утворення меншої кількості вільних радикалів в організмі людини, а також зробити м'ясо менш канцерогенним.

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З іншого боку, їх переваги можуть полягати в більшій безпеці продуктів, ніж в тому, що вони приносять безпосередню користь. Але в будь-якому випадку, ви зможете отримати вигоду, оскільки це все робить їжу менш шкідливою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, насіння кунжуту мають виняткові антиоксидантними властивостями. З точки зору універсальності на кухні, вони знаходяться на вершині і обганяють насіння льону і Чіа.

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