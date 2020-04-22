Вчені розповіли про небезпечність додавання молока в чорний чай

Додавання молока в чай повністю виключає захисну дію чаю на серцево-судинну систему.

До такого висновку прийшли вчені з Берлінського університету медицини після проведення наукових експериментів в клініці Charite.

Щодня 16 жінок випивали по 5 чашок свіжозавареного чаю і чаю, з додаванням молока, пише 1000ecofarms.com.

Заміри ендотеліальної функції плечової артерії в передпліччі, яке було проведене за допомогою ультразвуку високого дозволу через дві години після вживання напою показали, що чорний чай допомагає артеріям розширюватися і розслаблятися. Але після додавання молока цей ефект зникає.

Такий негативний вплив роблять казеїни, які при взаємодії з чаєм впливають на зменшення катехінів в напої. Катехіни - це флавоноїди, які сприяють захисту серцево-судинної системи від різного роду захворювань.

На думку німецьких вчених, доведено, що чай має антиоксидантну, протизапальну та судинорозширювальну дію. Оскільки в усьому світі споживання чаю поступається тільки споживанню води, вивчення цієї проблеми є важливою з точки зору охорони здоров'я. Також вчені підкреслили, що йдеться про чорний чай, оскільки зелений чай рідко вживають з молоком.

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