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Вчені назвали вітамін, рівень якого пов'язаний зі смертністю від COVID-19

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Вчені виявили зв'язок між низьким рівнем вітаміну D, високим числом випадків COVID-19 і рівнем смертності в 20 європейських країнах.

В Італії та Іспанії спостерігається високий рівень смертності від COVID-19. Нове дослідження, проведене в Університеті Англія Раскін (Кембридж, Англія), показує, що в обох країнах середній рівень вітаміну D нижчий, ніж в більшості країн Північної Європи. Частково це пов'язано з тим, що люди в Південній Європі, особливо похилого віку, уникають яскравого сонця, що знижує природний синтез вітаміну D, повідомляє sciencedaily.com.

Вчені назвали вітамін, рівень якого пов'язаний зі смертністю від COVID-19

Найвищі середні рівні вітаміну D виявлені в Північній Європі завдяки споживанню масла печінки тріски, добавок вітаміну D і, можливо, меншого уникнення сонця. Скандинавські країни відносяться до числа країн з найменшою кількістю випадків захворювання COVID-19 і рівнем смертності на душу населення в Європі.

"Ми виявили значний взаємозв'язок між середніми рівнями вітаміну D, числом випадків COVID-19 і показниками смертності від COVID-19 на душу населення в 20 європейських країнах", – заявив доктор Лі Сміт, який проводив дослідження.

Було доведено, що вітамін D захищає від гострих респіраторних інфекцій, а також те, що люди похилого віку з найбільшим його дефіцитом найсерйозніше уражені COVID-19.

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Автор
Олена Козлова
Тема
живлення
Теги
продукти харчування
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