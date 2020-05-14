Вчені назвали унікальні властивості лохини

Ягоди лохини знижують рівень цукру в крові і є чудовим протизапальним засобом, вважають вчені з Університету Торонто.

Крім цих властивостей, лохина корисна для вживання людям із проблемами серцево-судинної системи, нирок, сечового міхура. Вона також позитивно впливає для запобігання склерозу, в разі недокрів'я та гастриту.

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Як правило, лохину їдять у свіжому вигляді. Також з неї можна приготувати пастилу, компот, желе, мус, кисіль, варення та інші продукти. У цих ягодах дуже багато фосфору, заліза, кальцію, клітковини та пектину, вітамінів груп А і В, інформує "Медикфорум".

Крім самих ягід, можна пити відвар із листя лохини – як проносний засіб. А ще вчені встановили, що в людей похилого віку лохина значно підвищує увагу та концентрацію.

Однак є і деякі негативні властивості. Великий вміст антиоксидантів в разі регулярного вживання лохини може призвести до порушення деяких м'язових функцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, броколі містить рослинні сполуки, які мають сильну протизапальну дію та допомагають від болю в суглобах, спричиненому остеоартритом і артрозом.

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