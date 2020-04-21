Вчені визначили два продукти, що знижують ризик хвороби Альцгеймера

Риба і оливкова олія, що входять в Середземноморську дієту, істотно знижують ризик захворювання хворобою Альцгеймера.

До такого висновку після 10-річних спостережень прийшли іспанські та американські вчені. В експерименті брали участь дві групи здорових людей, у одного з яких, правда, була генетична схильність до хвороби Альцгеймера.

Протягом дії експерименту, його учасники були зобов'язані вести щоденники харчування і періодично здавати тести для перевірки когнітивних здібностей, повідомляє wiley.com.

З'ясувалося, що люди, які харчуються за Середземноморської дієті, незалежно від генетичної схильності, набагато довше зберігали когнітивні здібності на прийнятному рівні, що говорило про пониженому ризику розвитку хвороби Альцгеймера.

На думку вчених, особливо ефективно "працювали" риба і оливкова олія. Велика кількість даних продуктів в раціоні рятувало від деменції. Якщо у людини була генетична схильність до хвороби Альцгеймера, її ознаки виявлялися на 19% рідше, саме завдяки вживанню в їжу риби і оливкової олії.

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