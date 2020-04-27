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Вчені дали нові рекомендації щодо безпечного поводження з продуктами харчування

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Після повернення додому і перед приготуванням або прийомом їжі ретельно вимийте руки чистою водою з милом протягом не менше 20 секунд.

Миття рук залишається важливим кроком в скороченні поширення COVID-19 і має проводитися часто, стверджують фахівці Гарвардської школи громадської охорони здоров'я.

Через обмежену здатність коронавируса виживати на поверхні найпростіший спосіб мінімізувати ризик зараження продуктами, купленими в магазині або доставленими додому, - просто залишити їх в недоступному для вас місці протягом трьох днів. Звичайно, це не спрацює для продуктів, які вимагають негайного охолодження або заморожування.

Вчені дали нові рекомендації щодо безпечного поводження з продуктами харчування

podrobnosti.ua

Зверніть увагу, що COVID-19 - це "оболончатий вірус", тобто він покритий масляною мембраною. На щастя, просте мило дуже ефективно руйнує жир на поверхнях, а вода ефективно видаляє і змиває вірус.

Свіжі продукти, які не будуть готуватися безпосередньо перед їжею, ретельно промийте під проточною водою. При бажанні використовуйте овочеву очищувальну щітку і енергійно протріть поверхню невеликою кількістю мила і води (будьте обережні з більш м'якими продуктами). Цей метод ефективний при видаленні патогенних мікроорганізмів на поверхні. Вимийте щітку з додатковим милом і водою після кожного використання. Невідомо, чи ефективні для знищення вірусів інші популярні полоскання, такі як оцет.

Вчені дали нові рекомендації щодо безпечного поводження з продуктами харчування

Для інших швидкопсувних продуктів, які необхідно негайно заморозити або зберігати в холодильнику (особливо часто це пакети для молока), також може бути розумною обережністю промивати поверхню контейнера невеликою кількістю мила і води. Після цього обов'язково знову вимийте руки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, риба і оливкове масло, що входять в Середземноморську дієту, істотно знижують ризик захворювання хворобою Альцгеймера.

До такого висновку після 10-річних спостережень прийшли іспанські та американські вчені.

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Автор
Наталія Ульянкіна Наталія Ульянкіна
Теми
рецепти живлення
Теги
харчування продукти молочна продукція
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