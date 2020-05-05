Вбиває імунітет: вчені попередили про небезпеку вживання тіста

Дріжджове тісто визнано найнебезпечнішим для вживання під час коронавирусной пандемії, оскільки негативно впливає на зміцнення імунітету.

До складу такого тіста входять масло, дріжджі, вода або молоко, борошно, різні спеції і яйця. Крім усього іншого, дріжджове тісто дуже калорійний продукт, оскільки в 100 грамах містить 210 кілокалорій енергетичної цінності.

Дріжджове тісто testoved.com

Після вживання дріжджі потрапляють в шлунок, де відразу починають протиборство з природною мікрофлорою, що досить часто викликає дисбактеріоз. А хліб з дріжджового тіста робить негативний вплив на імунні сили організму, що вкрай небезпечно під час пандемії.

прісне тісто vkuso.ru

Вивчивши різні рецепти тесту, вчені-дієтологи радять вибирати прісне тісто, яке відносно органів шлунково-кишкового тракту діє набагато делікатніше. Крім того, прісне тісто в порівнянні з іншими є більш дієтичним.

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