Вбиває імунітет: вчені попередили про небезпеку вживання тіста

FoodOboz 09:30, 5.05.2020 Оновлено: 09:59, 5.05.2020

Дріжджове тісто визнано найнебезпечнішим для вживання під час коронавирусной пандемії, оскільки негативно впливає на зміцнення імунітету.

До складу такого тіста входять масло, дріжджі, вода або молоко, борошно, різні спеції і яйця. Крім усього іншого, дріжджове тісто дуже калорійний продукт, оскільки в 100 грамах містить 210 кілокалорій енергетичної цінності.

Дріжджове тісто
testoved.com

Після вживання дріжджі потрапляють в шлунок, де відразу починають протиборство з природною мікрофлорою, що досить часто викликає дисбактеріоз. А хліб з дріжджового тіста робить негативний вплив на імунні сили організму, що вкрай небезпечно під час пандемії.

прісне тісто
vkuso.ru

Вивчивши різні рецепти тесту, вчені-дієтологи радять вибирати прісне тісто, яке відносно органів шлунково-кишкового тракту діє набагато делікатніше. Крім того, прісне тісто в порівнянні з іншими є більш дієтичним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські журналісти провели масштабне опитування і назвали три найогидніших страви, які не з'їли б навіть за великі гроші.

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