Варимо кашу правильно: дієтологиня розкрила таємницю роботи з крупами

Олена Коваленко FoodOboz 15:30, 4.05.2020 Оновлено: 15:46, 4.05.2020

Всі крупи перед варінням необхідно попередньо промивати і замочувати, після чого воду варто зливати, а крупу варити в чистій воді.

Це пов'язано з тим, що крупи містять фітинову кислоту, яка зв'язує мінерали, що містяться в продукті і тим самим знижує їх засвоювання. Про це в своєму блозі в Facebook написала дієтологиня-консультантка Олена Юдіна.

"Фітинова кислота – це антинутрієнт, який міститься в рослинних продуктах: горіхах, насінні, бобових, злакових, а також (в невеликій кількості) в овочах. Цей антинутрієнт і сам користі не несе, і інших нутрієнтів позбавляє користі. Не нейтралізована фітинова кислота зв'язує мінерали (кальцій, магній, мідь, залізо, цинк) в травному тракті, зменшуючи їх абсорбцію організмом. Ось чому вживання неферментованих цільних зерен, може привести до дефіциту мінералів і втрати кісткової маси", – зазначає експертка.

Замочування зернових і бобових дозволяє ензимам, лактобактеріям і іншим дружнім мікроорганізмам розщепити та нейтралізувати фітинову кислоту і поліпшити поживну цінність зерен.

Замочування в теплій воді сприяє додатковому виробленню низки ензимів. Дія цих ензимів підвищує кількість вітамінів, особливо групи В.

За словами дієтологині, час замочування залежить від кількості антінутріентов:

  • овес/вівсяні пластівці – 10-12 годин,

  • спельта, жито – 8 годин,

  • рис коричневий – 12 годин,

  • рис білий – 9 годин,

  • рис дикий – 5 годин,

  • перлова крупа – 6 годин,

  • гречана крупа – 5 годин,

  • пшоно – 5 годин,

  • кіноа, амарант – 3 години.

За словами Юдіної, важливо не лінуватися і правильно готувати зерна, бобові, насіння і горіхи перед вживанням. Якщо цього не робити, можна отримати дефіцит заліза, цинку, кальцію і фосфору, синдром роздратованого кишківника та інші неприємні наслідки.

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL, як правильно відмовитися від вживання цукру. З рекомендаціями експерта можна ознайомитися тут.

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