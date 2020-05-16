Вагітність і харчування: стало відомо, як зменшити ризик передчасних пологів

Дві порції фруктів і три овочів – це норма, якої необхідно дотримуватися щодня, тим більше під час вагітності.

Виконання рекомендацій дієтологів щодо харчування стає ще важливішим протягом декількох місяців, які передують народженню дитини. Завдяки цьому можна найкращим чином захистити її здоров'я: від розвитку нервової системи до контролю ваги при народженні.

Однак інший аспект вагітності, який може бути обумовлений материнською дієтою: момент народження дитини. Фактично, чим вищий рівень споживання фруктів і овочів, тим менший ризик народити раніше строку, повідомляє fondazioneveronesi.it.

Результати досліджень

Вчені з Університету Квінсленду (Австралія) відібрали 3422 жінок (25-36 років), щоб з'ясувати зв'язок між режимом харчування майбутньої мами, ризиком передчасних пологів і низькою вагою новонародженого. Дослідження було розпочато, коли вони ще навіть не були вагітні, щоб оцінити ефект дієти до зачаття. З аналізу звітів про фактичне харчування з'ясувалося, що високий рівень споживання овочів (більший, ніж фруктів) до зачаття сприяє закінченню вагітності відповідно до графіка (між 37 і 41 тижнями).

Порівняння 4 продовольчих схем

Аналізуючи дієти жінок, дослідники визначили чотири схеми харчування:

1. З високим вмістом жиру (часте вживання свинини, телятини, яловичини, баранини, курки, ковбаси, салямі, бекону, риби і чіпсів).

2. "Розсудлива" (багата апельсинами, грибами, кабачками, шпинатом, тофу, салатом, авокадо, кавуном, яблуками, соєвим молоком і рибними консервами).

3. З високим вмістом рафінованих продуктів (макарони, печиво, крекери, рис, шоколад, піца, тістечка, картопля фрі та соуси).

4. Вегетаріанська (часте вживання моркви, цвітної капусти, броколі, гарбуза, капусти, зеленої квасолі та картоплі).

Найбільша кількість передчасних пологів була зареєстрована серед жінок третьої схеми харчування, а найменша – четвертої. В цілому матері з надмірною вагою і ті, у кого протягом дев'яти місяців розвинувся гестоз або гестаційний діабет були більш схильні до ризику.

"Овочі, так як вони багаті антиоксидантами та іншими поживними речовинами, мають протизапальну дію і ефективні в зниженні ризику різних несприятливих наслідків для організму, в тому числі передчасних пологів", – заявив Дереже Гете, дослідник в галузі суспільної охорони здоров'я.

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