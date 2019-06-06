В Австралії почали вирощувати гігантський авокадо

Часто в рецептах з авокадо зазначено, що потрібно взяти два або три цих фрукта, але з Авозіллою все інакше. Одне таке гігантське авокадо важить більше кілограма і його вистачить, щоб порадувати закусками немаленьку компанію.

Гігантський авокадо, який останнім часом став справжньою зіркою в соцмережах, може важити від 800 грам до 1,3 кілограма. Для порівняння, звичайний авокадо Хасс важить близько 170 грамів .

Авозілла і Хасс

В даний час ферма Groves Grown Tropical Fruit в Квінсленді, Австралія - єдиний комерційний виробник Авозілли. Сімейна плантація вже налічує 400 дерев авокадо і стрімко продовжує розвиватися.

Найбільший плід, який вдалося виростити тут фермерам важив неймовірні 1,8 кг.

"Це хороший нішевий ринок, який у нас є на даний момент. Покупці виглядають справді схвильованими, тому що наші авокадо – вони настільки незвичайні!", - розповів виробник Авозілли Йен Гроувс виданню Broadsheet.

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Гроувс пояснює, що гігантський фрукт не є "результатом якогось божевільного лабораторного експерименту". Сорт, також відомий як Post Office, насправді був виведений у Південній Африці в результаті селекції різних видів авокадо. Дерева сорту Post Office нічим не відрізняється від звичайного дерева авокадо.

Сім'я Гроувс посадила своє перше дерево сорту Post Office 10 років тому і заклала комерційну посадку в кінці 2014 року. Оскільки ферма відносно нова, кожне дерево поки дає тільки шість-вісім плодів за сезон.

З огляду на зростаючий попит на гігантське авокадо, в Австралії з'явилася ще одна ферма, яка буде вирощувати цю рослину. Очікується, що перші врожаї на ній з'являться вже за кілька років.

Користь авокадо

Плоди цього неймовірного фрукта містять калій, фосфор, кальцій, магній, натрій, залізо, вітаміни A, C, K, PP, E, B. А маловиражений смак дозволяє готувати на основі авокадо безліч страв – від закусок до десертів.

Рецепти страв з авокадо читайте за цим посиланням.

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