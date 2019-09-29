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Уріель Штерн
Уріель Штерн
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Цимес — блюдо праздничного стола на Рош а-Шана

25.4т Читати матеріал російською

Все слышали выражение "самый цимес", но не все знают, что это значит. Цимес — еще одно блюдо праздничного стола на Рош а-Шана, еврейский Новый год. Но… Это не блюдо. Это мечта. Это лучше, чем шоколад. Потому, что шоколад бывает горький. А цимес горьким не бывает.

Скучные, гастрономически не образованные люди говорят, мол, вся изюминка в том… Когда одессит продает идею, он объясняет – "самый цимес в том, что…". Правда, женщина с изюминкой – совершенно не то же самое, что женщина с цимесом; с цимесом намного лучше! По крайней мере, она умеет готовить.

Вообще-то, рецептов цимеса – великое множество; объединяет их только наличие моркови и сухофруктов. Понятно, что готовить это блюдо можно не только на праздники, не только евреям, не только вегетарианцам... Осталось научиться его готовить. Лучше – сразу в праздничном варианте.

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Нам потребуется яркая красивая морковь — 150-200 грамм, столько же сладкого картофеля (батата, опционально), по 50 граммов кураги, изюма и чернослива, сок одного апельсина, растительное масло — 50 мл, сахар — 2-3 чайных ложки (15 гр.), мед по вкусу. Любители добавляют специи – корицу и мускатный орех, но с ними важно не переборщить. Я не использую.

Чистим морковь и батат.

Нагреваем в глубокой сковороде или толстостенной кастрюльке масло, растворяем в нем сахар.

Морковь режем полукольцами толщиной в полсантиметра, батат – кубиками. Добавляем в масло. В праздник лучше подобрать не очень толстую морковь, которую можно нарезать целыми ломтиками.

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Через пять минут бросаем сухофрукты — курагу, чернослив, изюм.

Тушим 15 минут. Заливаем апельсиновый сок, добавляем мед по вкусу и тушим до готовности.

Морковь на иврите "гезер". С тем же корнем есть и глагол "лигзор", который означает "постановить". Съев немного моркови на Рош а-Шана, произносим: "Да будет желанием Твоим, Всевышний, чтобы не было приговора против нас и чтоб заслуги наши были зачитаны пред Тобою".

А вне всяких праздников просто готовим старинное полезное вегетарианское, а главное – вкуснющее блюдо и радуемся: тот самый цимес – на вашем столе. А любимая женщина с цимесом – это готовый праздник. Который всегда с тобой. Надеюсь…

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Автор
Уріель Штерн Уріель Штерн
Тема
Паломництво хасидів до Умані
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Цікавий рецепт
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Журба Валентина
Журба Валентина
соседка наша тетя Роза в Днепре делала цимес с яблоками и манкой!
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Kogan Viktoria
Kogan Viktoria
Журба Валентина, не было сухофруктов
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