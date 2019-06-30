Капуста еще молода, всевозможной зелени полно, но супов и салатов уже не хочется; хочется что-то пожевать. На выручку приходят простейшие пироги.

В это время их подают в одесских кафе и ресторанах, их готовят дома. Кто не любит возиться с тестом, делает заливные пироги, кто любит и умеет – берется за киш. Возьмемся и мы.

Для начала нужно сделать песочное тесто по своему любимому рецепту.

Для моего нужно 350 грамм муки, 200 – сливочного масла, по щепотке соли и сахара, ледяная вода – 100 миллилитров.

Муку смешиваем с солью и сахаром, высыпаем на доску. Брусок холодного масла кладем на муку и рубим вместе с ней мельчайшими кубиками. Собираем смесь горкой, делаем углубление по центру и в два приема вливаем в него воду: залили половину – перемешали, вторую – перемешали. Очень быстро соединяем все в единую массу и ставим шар теста в холодильник на полчаса.

Включаем греться духовку, принимаемся за капусту (или зелень, рецепт такой же) и заливку. Очень тонко шинкуем около 500 граммов молодой капусты. Около – т.к. точный вес зависит от конкретной формы, ее размеров и высоты бортиков. Как-то дополнительно тушить-обжаривать молодую капусту нет необходимости; тонко нарезанная, она вполне успевает пропечься.

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К капусте добавляем соль, перец, мелко нарезанный зеленый лук и любимую зелень по вкусу.

Готовим заливку: три крупных яйца смешиваем со стаканом кефира и стаканом муки, добавляем соль и специи по щепотке.

Достаем их холодильника тесто. Раскатываем и распределяем его по форме, включая борта – нам нужна песочная тарелочка. Ставим тесто в нагретую до 180 градусов духовку минут на 10-15, чтобы оно припеклось.

Вынимаем, ровным слоем укладываем наш капустный салат на тесто, выливаем на него заливку. Чуть встряхиваем, простукиваем форму снизу, чтобы она лучше распределилась, и ставим в духовку на 30-40 минут. Контролируем процесс: капустная запеканка должна покрыться золотистой корочкой.

В варианте пирога без песочного теста в заливку добавляют еще две столовых ложки растительного масла, щепотку сахара и соду на кончике ножа. Треть жидкого теста выливают на дно смазанной маслом формы, затем укладывают слой капусты и заливают оставшимся тестом. Выпекают те же 30-40 минут при 180 градусах.

Что киш, что пирог выходят очень сочными и нежными. Можно посыпать из тертым сыром или брынзой, а можно обойтись острым томатным соусом – на вкус и цвет, сами понимаете…

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