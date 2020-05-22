Улюблений автобренд олігархів почав випускати мед

Британська компанія Rolls-Royce вимушено призупинила виготовлення автомобілів і почала виробництво меду.

Після того як через поширення коронавірусу істотно знизилися продажі автомобілів цієї марки, керівництво Rolls-Royce ухвалило рішення налагодити випуск меду. Річ у тім, що компанія володіє пасікою з 2017 року, яка розташовується на території заводу в Гудвуді на ділянці площею в 42 акри, повідомляє сайт gloss.ee

У шести вуликах, названих на честь популярних марок автомобілів, живуть майже 250 тисяч видів медоносних бджіл, які зникають. Вони живуть серед пів мільйона дерев, чагарників і польових квітів. У Великобританії ця пасіка вважається одним з найбільш екологічно чистих підприємств.

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Мед, який компанія називає "Роллс-Ройсом в світі меду", не продається в магазинах, а надається в якості подарунка покупцям автомобілів.

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