Ультраоброблені продукти пов'язані з підвищеним ризиком раку

Дослідники виявили, що люди, які їдять більше процесованих, тобто підготовлених для швидкого вживання, продуктів, мають більш високий ризик розвитку раку.

Список цих харчів різноманітний – від цукерок, що фарбують ваш язик в синій або малиновий колір, до консервованих супів, наповнених штучними ароматизаторами, добавками або емульгаторами, повідомляє CNN. Ультраоброблені продукти, як правило, містять набагато більше калорій, натрію та цукру.

Дослідження давно показали, що люди, які живуть на ультраобробленій їжі, мають тенденцію до ожиріння і надмірної ваги. Також є свідчення, що у них частіше виникають проблеми з серцем, кровообігом або діабетом. Споживання великої кількості обробленого м'яса, як-от хот-догів, також пов'язане з підвищеним ризиком розвитку колоректального раку.

Науковці побачили цей новий взаємозв'язок, коли проаналізували 24-годинні дієтичні записи майже 105 000 дорослих в когорті NutriNet-Sante, загальній групі населення у Франції. Люди записали те, що вони їли, зі списку 3300 продуктів харчування, які потім були класифіковані за ступенем їх обробки з використанням системи під назвою NOVA.

Вчені виявили, що збільшення частки ультраоброблених продуктів в раціоні на 10% було пов'язано зі значним збільшенням ризику розвитку раку й раку молочної залози більш ніж на 10%.

"Ультраоброблені жири і соуси, солодкі продукти і напої були пов'язані з підвищеним ризиком загального раку", – йдеться в дослідженні. "Ультраоброблені солодкі продукти були пов'язані з підвищеним ризиком раку молочної залози".

Некомерційна торгова група Асоціація харчової промисловості не відповідала на запити про коментарі.

Марджі МакКаллоу, стратегічна директорка з епідеміології харчування в Американській онкологічній спільноті, пропонує з обережністю підходити до інтерпретації того, що є причиною ризику раку, пов'язаного з ультраобробленою їжею.

"Це дослідження не означає, що люди повинні думати: "Якщо я з'їм цей пиріжок, я захворію на рак", – сказала МакКалоу. "Головним його посланням було подивитися на загальну схему харчування, а не на конкретний інгредієнт, і воно підтримує багато з того, що ми вже знаємо".

Наприклад, за її словами, люди, які їдять продукти з високим ступенем переробки, ймовірно, споживають менше здорової їжі, яка допомагає запобігти раку. Дієтологи рекомендують дієту, багату цільними зернами, цільними фруктами і овочами замість продуктів, які мають невелику харчову цінність.

Тув'є також зазначила, що це обсерваційне дослідження – це означає, що вчені не знають, що саме спричинює підвищений ризик розвитку раку, але її група в Сорбонні, Паризький центр епідеміології та статистики, планує дослідити, який може бути зв'язок.

Експерименти на тваринах показали, що деякі добавки є "дуже хорошими кандидатами" для канцерогенності, сказала Тув'є, "але це необхідно побачити, якщо вони також є канцерогенними для людської популяції".

Проте ультраоброблені продукти займають все більшу частину світової дієти. Дослідження 2016 року показало, що 60% калорій в середньому американському раціоні відбувається з цього виду їжі. Дослідження, проведене 2017 року, показало, що вони становлять 50% канадської дієти і понад 50% британської дієти. І все більше країн, що розвиваються, починають харчуватися в такий спосіб.

Автори радять, щоб збалансована та різноманітна дієта була одним з найважливіших пріоритетів громадської охорони здоров'я. "Їжте справжню їжу та намагайтеся обмежувати ультрапроцесовані продукти", – порадила Тув'є. "Принаймні, поки ми не дізнаємося більше".

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