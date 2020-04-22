У продажу з'явилися перші овочі: на що дивитися і як обирати

За зовнішніми ознаками можна відрізнити овочі та фрукти, вирощені в природних умовах від тих, які виганяли в теплиці з додаванням стимуляторів росту.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявила лікар-дієтолог Ольга Набока.

"Я б порадила купувати овочі та фрукти, вирощені у відкритому ґрунті по сезону. Якщо у вашому регіоні ще не настав сезон тих чи інших овочів або фруктів, але вони вже є в продажу, варіантів їх появи лише два: або їх виростили в теплиці і можливо з додаванням нітратів і стимуляторів росту, або їх привезли з іншого регіону. І в першому, і в другому випадку велика ймовірність використання хімікатів. У першому випадку - щоб виростити урожай, у другому - щоб цей урожай пережив транспортування і період реалізації.

Головний орієнтир, за яким варто визначати, чи настав час того чи іншого плоду - сезонність у своєму регіоні. Якщо овочі або фрукти вже є у вільному продажу на ринках - ймовірність купити плоди, вирощені з додаванням нітратів буде істотно нижчою.

Колір

Відрізнити плоди, вирощені у відкритому ґрунті від тих, які вирощувалися в теплиці, можна за кольором. Ті, які вирощуються в природному середовищі, будуть більш яскравого, насиченого кольору. Плоди, вирощені в теплицях, будуть більш блідими.

Пружність

Ще один показник - тургор або пружність листової пластини. Якщо листова пластина пружна, значить, зелень росла на грунті під відкритим сонцем. Якщо ж листова пластина м'яка, надмірно водяниста - ця зелень вирощувалася в теплиці, причому, з додаванням стимуляторів росту.

Зараз в магазинах є в продажу свіжі огірки та помідори. І ті, і інші - це або привізні овочі, або вирощені в теплицях. Огірки потрібно обирати маленькі, пружні, з пухирцями і яскравого кольору. Особливо обережно потрібно ставитися до помідорів.

Якщо за зовнішнім виглядом огірків можна зрозуміти, які вирощувалися в природних умовах, а які виганяли на продаж за допомогою хімії, то з помідорами все набагато складніше. Зовні помідори виглядають однаково і помилитися дуже легко.

Оптимальний варіант на даний момент - дочекатися сезону і не поспішати тішити себе і свою родину першими ягодами або фруктами. Замість вітамінів ви ризикуєте принести додому нітрати.

Чи можна вимити нітрати?

Овочі та фрукти ви не вимиєте від нітратів і не випаруєте. Будь-яка додаткова теплова обробка вб'є поживні властивості, але ніяк не зменшить вміст хімічних речовин в продукті.

Я б порадила утриматися від покупки перших овочів, фруктів і ягід до настання сезону. Тим більше, я б не рекомендувала купувати перші фрукти та ягоди дітям.

Вітаміни

Якщо говорити про поживну цінність перших овочів і фруктів, то їх цінність мінімальна. Мінералів в ранніх тепличних плодах набагато менше, ніж в грунтових. Якщо ж ви бачите перед собою великі плоди блідого кольору, будьте впевнені, що їх поживна цінність практично дорівнює нулю.

Довіряй але перевіряй

Якщо ж вам хочеться потішити родину, але ви усвідомлюєте усі ризики - ніхто не заважає вам придбати тест-смужки на наявність нітратів. Ці тести є у вільному продажу. Метод простий, доступний і дійсно дієвий".

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