У прикуску з цибулею і горіхами: Супрун дала рецепти незвичайних страв із кавуна

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала кілька простих і корисних рецептів страв, які можна приготувати з кавуна.

Про те, як знайти застосування улюбленим літнім ласощам українців, написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Супрун порадила не викидати насіння кавуна. "Сире їсте не варто. Краще знижують вміст антінутрієнтів сушка в духовці або смаження. Масло з кавунового насіння використовують у ряді країн, а перемелені насіння покращує якість тіста", – поділилася вона.

Насіння кавуна semena.biz.ua

Супрун також розповіла, як заморожувати кавуновий сік: "Він має ті ж властивості, що і свіжий кавун. Для цього дістаньте з кавуна м'якоть і збийте блендером, процідіть насіння через великий друшляк, і розлийте по пляшках або пакетах для заморозки. Такий кавун легко і компактно зберігати в холодильнику, брати на тренування".

За словами в.о. міністра, сік також можна пастеризувати. "Прогріти до 78 градусів і вимкнути. Це збільшує біодоступність лікопену і продовжує термін зберігання соку. Але при цьому сік змінює колір і консистенцію", – поділилася Супрун.

Сік кавуна zira.uz

Супрун порекомендувала їсти кавун із чимось жировмісним (сиром, горіхами). "Оскільки лікопен і каротиноїди – жиророзчинні пігменти. Спробуйте приготувати салат із кавуна, сиру фети, м'яти і оливкового масла. Або варіацію ліванської страви табуле (tabbouleh) з кускусу, кавуна, цибулі та бринзи", – написала чиновниця.

Страви з кавуна gastronom.ru

Крім того, за словами Супрун, можна робити желе з пюре кавуна. Вона нагадала, що желатин – це хороше джерело амінокислот, що входять до складу колагену.

"Є ще рецепти варення з шкірок кавуна. Його роблять з білої, а не зеленої частини. Але вони вимагають використання значної кількості цукру. Шкірки кавуна без зеленої частини можна маринувати, а потім підсмажувати", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун попередила українців про небезпеку нітратних кавунів.

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