У каррі знайшли шлях до схуднення

Швидкій втраті зайвої ваги може посприяти вживання в їжу таких продуктів, як соус каррі і йогурт.

Про це повідомляє The Sun.

Як стверджують вчені канадського Університету Лаваль в Квебеку, ключ до схуднення полягає в тому, щоб організм людини постійно відчував себе ситим, а не голодним.

На думку дослідників, для зниження надмірної ваги в дієту потрібно включити страви з продуктів, фруктів і овочів, які будуть сприяти насиченню організму. Щоб уникнути голоду дієтологи рекомендують у великих кількостях вживати гострий перець, насичені рідиною фрукти і овочі, цільнозернові продукти, яйця, йогурт, а також авокадо і горіхи.

Також позитивно на процесі схуднення може відбитися включення в раціон дієти соусу каррі.

Раніше ми повідомляли, як можна схуднути за шість тижнів, додавши до своєї дієти стейк з яловичини.

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