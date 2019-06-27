Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/Кулінарні новини

У каррі знайшли шлях до схуднення

325Читати матеріал російською

Швидкій втраті зайвої ваги може посприяти вживання в їжу таких продуктів, як соус каррі і йогурт.

Про це повідомляє The Sun.

Як стверджують вчені канадського Університету Лаваль в Квебеку, ключ до схуднення полягає в тому, щоб організм людини постійно відчував себе ситим, а не голодним.

На думку дослідників, для зниження надмірної ваги в дієту потрібно включити страви з продуктів, фруктів і овочів, які будуть сприяти насиченню організму. Щоб уникнути голоду дієтологи рекомендують у великих кількостях вживати гострий перець, насичені рідиною фрукти і овочі, цільнозернові продукти, яйця, йогурт, а також авокадо і горіхи.

Також позитивно на процесі схуднення може відбитися включення в раціон дієти соусу каррі.

Раніше ми повідомляли, як можна схуднути за шість тижнів, додавши до своєї дієти стейк з яловичини.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані