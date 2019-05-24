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Турист прийшов у жах від рахунку в грецькому ресторані

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Американський турист залишив шокуючий відгук після відвідування одного з ресторанів Греції, де йому довелося заплатити 591 євро за шість шматочків кальмара (до речі, рекомендуємо вам рецепт дуже смачної сирної запіканки, яка обійдеться зовсім не дорого)

Про це повідомляє The Sun.

Турист показав чек з ресторану DK Oyster на Міконосі на колосальну суму в 836 євро, причому 591 євро він заплатив лише за маленьку порцію кальмарів, також в квитанції були вказані 3 салати Цезар, шість місцевих сортів пива, дві пляшки води і томатного соку, а також морепродукти.

Турист прийшов у жах від рахунку в грецькому ресторані

"Це місце по-справжньому грабіжницьке! Подивіться на фотографію", - написав він у своєму огляді на TrapAdvisor, поставивши ресторану принизливу оцінку – 1 зірка і порадивши мандрівникам не відвідувати даний заклад.

Його пост спровокував інші відгуки.

Один з клієнтів ресторану розмістив чек з двома склянками просекко за 136 євро, інший показав, як він заплатив 25 євро за каву. Безліч людей також поскаржилися на плутанину з цінами.

Турист прийшов у жах від рахунку в грецькому ресторані

У самому ресторані стверджують, що клієнти отримують меню і заздалегідь знають ціни на різні страви.

Примітно, згідно 860 відгуків туристи оцінюють якість обслуговування закладу в 4 зірки.

Раніше ми повідомляли, на які моменти слід звернути увагу при виборі ресторану.

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