OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Своїм рецептом в Instagram поділився фуд-блогер, веган Михайло Vegan.

ТУРЕЦЬКИЙ КРЕМ-СУП ІЗ ЧЕРВОНОЇ СОЧЕВИЦІ

Інгрідієнти

сочевиця червона – 250 г,

ріпчаста цибуля – 1 шт,

часник – 3 зубчики,

картопля – 200-300 г,

морква – 1 шт,

вершки, немолоко 250 мл,

вода (окріп) – 1 л, ⠀

сіль – за смаком, ⠀

мелений чорний перець – за смаком,

сушені трави – 1-2 ч.л.,

коріандр мелений – 1 ч.л. ⠀

оливкова олія - 50 мл.

Приготування

Чистимо цибулю і нарізаємо її дрібними кубиками. Моркву чистимо, миємо й нарізаємо кубиком. Наливаємо в сковороду оливкову олію і обсмажуємо цибулю і моркву до м'якого стану. Через 5-6 хвилин додаємо до овочів подрібнений часник. Все перемішуємо, обсмажуємо кілька хвилин і прибираємо сковороду з вогню.

Тепер ставимо на плиту каструлю з водою, висипаємо у воду сочевицю і даємо воді закипіти.

Чистимо картоплю, нарізаємо її кубиками і висипаємо в каструлю до сочевиці. Як тільки-но вода закипить, відправляємо в каструлю цибулю і моркву. Все як слід перемішуємо. Додаємо сіль і мелений перець. Варимо суп 25-30 хвилин.

Вливаємо в суп вершки і доводимо масу до кипіння. Варимо суп до повної готовності картоплі і сочевиці

Опускаємо в каструлю погружний блендер і перебиваємо суп до стану крему. Суп подаємо до столу зі свіжою зеленню і смаженими печерицями.

Рецепт коментує лікар-дієтолог Ольга Набока

"Блюдо значно можна поліпшити, якщо готувати в сезон молодої картоплі (травень – липень). Цінність страви в наявності сочевиці. Це відмінне джерело рослинних білків. Підходить для вегетаріанців і в період посту".

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