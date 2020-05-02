OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.
Своїм рецептом в Instagram поділився фуд-блогер, веган Михайло Vegan.
ТУРЕЦЬКИЙ КРЕМ-СУП ІЗ ЧЕРВОНОЇ СОЧЕВИЦІ
Інгрідієнти
сочевиця червона – 250 г,
ріпчаста цибуля – 1 шт,
часник – 3 зубчики,
картопля – 200-300 г,
морква – 1 шт,
вершки, немолоко 250 мл,
вода (окріп) – 1 л, ⠀
сіль – за смаком, ⠀
мелений чорний перець – за смаком,
сушені трави – 1-2 ч.л.,
коріандр мелений – 1 ч.л. ⠀
оливкова олія - 50 мл.
Приготування
Чистимо цибулю і нарізаємо її дрібними кубиками. Моркву чистимо, миємо й нарізаємо кубиком. Наливаємо в сковороду оливкову олію і обсмажуємо цибулю і моркву до м'якого стану. Через 5-6 хвилин додаємо до овочів подрібнений часник. Все перемішуємо, обсмажуємо кілька хвилин і прибираємо сковороду з вогню.
Тепер ставимо на плиту каструлю з водою, висипаємо у воду сочевицю і даємо воді закипіти.
Чистимо картоплю, нарізаємо її кубиками і висипаємо в каструлю до сочевиці. Як тільки-но вода закипить, відправляємо в каструлю цибулю і моркву. Все як слід перемішуємо. Додаємо сіль і мелений перець. Варимо суп 25-30 хвилин.
Вливаємо в суп вершки і доводимо масу до кипіння. Варимо суп до повної готовності картоплі і сочевиці
Опускаємо в каструлю погружний блендер і перебиваємо суп до стану крему. Суп подаємо до столу зі свіжою зеленню і смаженими печерицями.
Рецепт коментує лікар-дієтолог Ольга Набока
"Блюдо значно можна поліпшити, якщо готувати в сезон молодої картоплі (травень – липень). Цінність страви в наявності сочевиці. Це відмінне джерело рослинних білків. Підходить для вегетаріанців і в період посту".
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