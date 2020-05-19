Тунець: названо 5 важливих причин, чому його потрібно додати в свій раціон

Додавання тунця в салати та інші страви збільшує поживну цінність. Також він забезпечує організм білками і містить багато корисних жирних кислот, мінералів і вітамінів групи В.

Крім того, тунець є універсальним продуктом, який можна включати в велику кількість рецептів, повідомляє cocina-casera.com.

П'ять поживних властивостей тунця, які ви повинні знати

Відмінне джерело білка

На кожні 100 грам консервованого тунця ви можете отримати 27 грам білка відмінної якості та високої біологічної цінності. Ця кількість передбачає більше 50% білка, який потрібен організму щодня, виходячи з норми в 2000 ккал. Таким чином, тунець є відмінним інгредієнтом для страв, особливо якщо ви хочете тримати свої м'язи в тонусі або потрібна додаткова енергія для занять спортом.

Містить велику дозу омега-3

Ця блакитна риба багата поліненасиченими жирними кислотами омега-3. Вони, зі свого боку, сприяють гарній роботі мозку, важливі для серцево-судинної системи, а також володіють протизапальними та антикоагулянтними властивостями.

На додаток до цих кислот, тунець містить і мононенасичені жири, які також корисні для організму. Вони допомагають дбати про серце, знижуючи рівень "поганого" (ЛПНЩ) і підвищуючи кількість "хорошого" (ЛПВЩ) холестерину, що дуже важливо для підтримання здоров'я.

Допомагає поліпшити настрій

Якщо ви почуваєтеся погано і нічого не хочете робити, необхідно знати, що є продукти, які піднімають настрій. До них відноситься тунець, так як він багатий омега-3, вітаміном В6 і вітаміном В12, які поліпшують настрій і роботу мозку.

Крім того, тунець також містить мінерали, такі як селен, фосфор, магній і залізо. Вони забезпечують організм енергією, а також впливають на нервову систему і м'язову діяльність.

Ідеальний для дієти

Завдяки великій кількості білка і низькому вмісту шкідливих жирів, тунець є найкращим помічником для зниження ваги. Крім того, в ньому немає вуглеводів і він містить лише 180 ккал на 100 грам, якщо консервується в маслі. Це означає, що ви можете включати його в свої нічні салати, вишукані макаронні страви або улюблені нежирні омлети.

Допомагає боротися з дефіцитом вітаміну D

Дефіцит вітаміну D – досить поширене явище. Однак не потрібно турбуватися, оскільки цю ситуацію можна легко виправити завдяки перебуванню на сонці й таким продуктам, як тунець.

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