Цвітна капуста: розкрито факти про її користь і переваги

Цвітна капуста – це овочева культура, яка належить до великого сімейства Капустяні. М'який смак і поживні речовини зробили її відомою в усьому світі.

Ньокі, піца, деруни, рис або крильця є одними зі звичних страв, які можна сміливо зробити з цвітної капусти, повідомляє goodhousekeeping.com.

Користь для здоров'я

Цвітна капуста багата різними фітохімічними елементами, антиоксидантами і вітамінами. Серед її головних переваг можна виділити:

- Зниження ризику запалень. Антиоксиданти в цвітній капусті допомагають захистити клітини від пошкоджень і окисного стресу, який призводить до хронічних захворювань. Дослідження також показали зворотну залежність між споживанням овочів сімейства Капустяні (в тому числі цвітної капусти) і ризиком виникнення декількох хронічних захворювань.

- Зниження ризику захворювань на рак. Хоча жодна окрема їжа не пов'язана із запобіганням або виникненням пухлинного росту, цвітна капуста містить з'єднання під назвою сульфорафан, яке допомагає блокувати неправильний розвиток клітин. Вживання великої кількості капустяних овочів (броколі, пак-чой, кольорова, брюссельська і кучерява капуста) в цілому може знизити ризик виникнення всіх видів хронічних захворювань.

- Допомога в регулюванні кров'яного тиску. Сульфорафан також пов'язаний зі зниженням кров'яного тиску. Крім того, дослідження показали переваги капустяних овочів в захисті серця і запобіганні серцевим захворюванням.

- Захист кісток. Цвітна капуста багата на вітамін К, який необхідний як для мінеральної щільності кісток, так і для згортання крові.

- Підвищення імунітету. Одна порція цвітної капусти містить 100% добової норми вітаміну С, який допомагає підтримувати імунітет, а також відновлювати ДНК в організмі. Вітамін С також захищає організм від інфекції та навіть стимулює утворення антитіл для боротьби з хворобами.

З огляду на низьку калорійність цвітної капусти, це відмінний вибір для тих, хто намагається скинути зайву вагу. Ви можете істотно скоротити кількість споживаних калорій і вуглеводів, додавши при цьому додаткову кількість клітковини, щоб відчувати ситість. Крім того, більше 90% цвітної капусти – це вода, яка допомагає вимивати з організму токсини та зберігати зволоження.

Також вона містить багато клітковини і невелику кількість природного цукру. В одній чашці міститься приблизно шоста частина вуглеводів в порівнянні з такою ж кількістю вареної пасти або рису. Це робить цвітну капусту відмінним варіантом для діабетиків або тих, хто стежить за рівнем цукру в крові.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про корисні властивості броколі та правила її приготування