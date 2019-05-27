Цвітна капуста допоможе схуднути: 5 простих і смачних страв

У цвітної капусти є кілька важливих властивостей, які допомагають втрачати зайву вагу. По-перше, вона низькокалорійна, тому наминаючи страву з цвітної капусти можна не переживати про кількість з'їденого, по-друге – цей овоч чудово замінює такі висококалорійні продукти як картопля або макарони, при цьому будучи джерелом клітковини, завдяки якій довгий час зберігається відчуття ситості.

Цвітна капуста може задовольнити будь-які запити: вона ідеальна і для людей, які знаходяться на жорсткій дієті, і для тих, хто зовсім не рахує калорії і любить смачно поїсти. Ми підібрали п'ять кращих рецептів приготування цвітної капусти.

Запіканка

Запіканка з цвітною капустою неодмінно захопить вас своїм смаком. Крім того, така страва буде надзвичайно корисною, адже цвітна капуста містить велику кількість вітамінів, білків та інших корисних речовин.

Вам знадобиться одна середня головка цвітної капусти, твердий сир, болгарський перець, цибуля, часник, ложка вершків і спеції за смаком. Відварену капусту потрібно розібрати на суцвіття, укласти у жароміцну форму, посипати нарізаними овочами, посолити, полити вершками та посипати сиром. Відправити в духовку на 20 хвилин. І страва готова! Детальний рецепт запіканки з цвітною капустою читайте за посиланням.

Запіканка з кольоровою капустою

Суп

Для супу Вам знадобляться: капуста, помідор, цибуля, морква, зелень. Можна додати півсклянки вершків. Цвітну капусту потрібно розділити на дрібні суцвіття, залити водою або м'ясним бульйоном, додати подрібнені овочі, вершки, посолити і варити близько 35 хвилин.

Суп з цвітною капустою

Корейський салат

Для корейського салату з цвітної капусти необхідно використовувати соковитий болгарський перець, моркву і зелень. Капусту слід відварити, остудити і розібрати на дрібні суцвіття. Після цього змішати з подрібненими перцем, морквою і петрушкою. Залити спеціальним маринадом. Рецепт салату з цвітної капусти "По-корейськи" читайте за посиланням.

Корейський салат з цвітною капустою

Цвітна капуста, тушкована з куркою

Суцвіття цвітної капусти перемішати з порізаним курячим філе, приправити лимонним соком, оливковою олією і посолити. Додати натерту на тертці невелику моркву. Тушкувати під закритою кришкою або в мультиварці 35-40 хвилин.

Цвітна капуста з куркою

Пікантна Сальса Верде

Це запечена в духовці цвітна капуста під гострим мексиканським соусом "Сальса верде". Для приготування соусу тонко нарізаний гострий перець ретельно перемішайте з дрібно нарубаною зеленню (петрушка або кінза), подрібненим часником, лимонним соком і оливковою олією, посоліть. Соусу необхідно настоятися при кімнатній температурі мінімум годину.

Суцвіття цвітної капусти посоліть і печіть в розігрітій духовці 20-30 хвилин. Перед подачею на стіл полийте печену капусту соусом.

Цвітна капуста "Сальса Верде"

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