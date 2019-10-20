Банально, да. Но из песни слов не выкинешь. Еще одна примета одесской осени – цветная капуста на рынках дешевеет, налетай, запасайся, ешь! Пройдя пик, она подорожает, уже до следующего сезона.

Налетаем и запасаемся. Покупаем, делим на соцветия, замораживаем – самый простой и популярный способ заготовки.

Новини Жаркое с айвой

Примета одесской осени последних лет – что ко всем знакомой бело-сливочной цветной капусте добавилась раньше непривычная зеленая, чуть взъерошенная брокколи местного разлива. Мне приходилось видеть на рынке и совершенно загадочную капусту – цветную по форме, но кокетливо лилового цвета. Покупателей цвет отпугивал; часть одесских хозяек консервативны настолько, что до сих пор расспрашивает продавцов о том, как готовить брокколи, и безопасно ли ее есть. Другая, следящая за тенденциями в диетологии, часть уверенно отвечает: не только безопасно, но просто необходимо.

Вообще, в Одессе есть люди, которые цветную капусту ненавидят. Причем с детства. Именно за ее нежность и полезные свойства. Добрый доктор советовал давать ее ребенку, а добрая мама варила ее полчаса до полного расползания. Бывшие дети пронесли "любовь" через годы.

Чтоб этого избежать, – простейшие блюда, в которых капусты разных цветов, брокколи и собственно цветная, действительно получаются вкусными.

Начало всегда одинаково: моем, разбираем на соцветия, обрезаем слишком длинные и грубые ножки. Важно, чтобы все соцветия были примерно одинаковых размеров.

Ставим на огонь кастрюлю с водой, доводим ее до кипения. В воду добавляем соль и, если готовим просто отварную капусту, любимые сухие специи. В кипящую воду выкладываем цветную капусту, ждем минуту с момента закипания и добавляем к ней брокколи – она нежнее и быстрее варится. Засекаем время: через 5 минут с момента второго закипания капусту нужно вытащить из воды. Можно даже вылить все из кастрюли в дуршлаг. Тогда капуста сохранит свою структуру и останется чуть хрустящей.

В итоге получаем вдвойне полезный гарнир: можно получать удовольствие от вкуса и попутно радоваться здоровому питанию.

Если вы решили пойти по не столь диетическому пути, можно продолжить колдовать и приготовить жареную капусту. В этом случае капусту стоит варить на 2 минуты меньше. Стандартны два рецепта – в кляре и в сухарях.

В обоих случаях нужно дождаться, чтобы капуста остыла. В это время готовим простейший кляр: смешиваем яйцо со столовой ложкой молока и мукой, добиваясь консистенции жидкой сметаны. В кляр добавляем соль и щепотку молотого перца. Любые яркие специи перебьют нежный вкус цветной капусты.

Макаем каждое соцветие в кляр (некоторые наоборот – выливают кляр в миску с капустой) и обжариваем на растительном масле до готовности кляра.

Если хочется капусты, жаренной в сухарях, делаем еще один шаг: каждое соцветие макаем в кляр, а потом – в панировочные сухари. Здесь уже придется все делать поштучно. Правда, самые ленивые просто выкладывают на горячую сковороду капусту, насыпают 2-3 столовых ложки сухарей и перемешивают – что прижарится, то и будет. Вариант самый быстрый, но не самый вкусный.

Добавлю от себя еще рецепт, скорей, салата, чем гарнира. На паровую баню выкладываем некрупные соцветия брокколи и цветной капусты. К ним добавляем нарезанный тонкими полукольцами красный болгарский перец. Если есть уже маринованный, не провариваем его, просто добавляем в салат. Варим капусту до полуготовности – важно, чтобы в салате она чуть похрустывала. Остужаем, солим, добавляем мелко рубленную свежую зелень и зеленый лук, оливковое масло и немножко лимонного сока. Даем постоять минут 15 и…

Такой салат в состоянии победить даже детскую ненависть в капусте всех цветов. Польза для здоровья прилагается.

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