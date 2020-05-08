Цукрозамінники зупиняють розвиток деяких хвороб

Сукралоза і екстракт стевії благотворно впливають на функціонування печінки і запобігають розвитку небезпечних захворювань.

Не секрет, що багато любителів цукру схильні до ожиріння і розвитку жирової хвороби печінки. Крім цього, при жировій хворобі печінки можливий розвиток процесу рубцювання тканин органу.

Проведені дослідження в цьому напрямку, підтвердили, що синтетичні і природні цукрозамінники можуть знизити рівень маркерів жирової хвороби, пише Eurek Alert.

сукралоза tutknow.ru

Наприклад, екстракт стевії знижує концентрацію цукру в крові і покращує профіль маркерів, що сигналізує про наявність або підвищений ризик розвитку хвороби печінки.

Крім того, вчені встановили, що використовуючи замість цукру його замінники, людина може повернути назад патологічні зміни печінки. Було зафіксовано зменшення прояву ознак клітинного стресу і ряд характерних змін в мікрофлорі кишечника саме завдяки застосуванню цукрозамінників.

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