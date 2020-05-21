Цілісні молочні продукти захистять від важких хвороб
Цілісні молочні продукти допомагають знизити ризик метаболічного синдрому, який провокує розвиток діабету, ожиріння та високого тиску.
Вчені Університету МакМастер встановили, що дві порції таких молочних продуктів в день істотно допомагають організму в профілактиці вищеназваних захворювань, пише видання Daily Mail.
В ході експериментів було проаналізовано фізичний стан 140000 чоловік з 21 країни. Основна увага була приділена споживанню ними молочних продуктів. Порція молока або йогурту становила 244 грамів, сиру - 15 грамів і вершкового масла - 5 грамів. Виявилося, що ті з них, хто більш активно вживав цільні (але не знежирені) молочні продукти практично не мав проблем з поширенням метаболічного синдрому.
Варто відзначити: ще в 2016 році співробітники Університет Тафтса, встановили, що жирне молоко допомагає підтримувати нормальну вагу і знижує ризик діабету на 46%. А ось знежирені молочні продукти не приносили особливої користі.
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