Ці п'ять продуктів ні в якому разі не можна їсти в літаку

Всі знають, що їжа, яку на борту пропонують авіакомпанії, далеко не завжди смачна.

А лоукости взагалі не запропонують пасажирам нічого, крім води або соку. Але навіть якщо ви вирішили взяти свою їжу на борт, то ось список продуктів, яким не місце в літаку.

Боби

Корисні для нашого організму боби – точно невдалий вибір для перекусу на борту. Те, що така їжа провокує гази – чиста правда. Якщо ви не хочете провести весь політ, червоніючи від неприємного запаху, то відмовтеся від бобів, навіть якщо ви їх шалено любите.

Буріто

Вживання буріто в тісному просторі, яке ви ділите з сотнями інших пасажирів - це рецепт катастрофи. Боби в буріто можуть викликати здуття живота і гази, пряні інгредієнти можуть викликати печію, а часник і цибулю почнуть тут же "ароматизувати" весь літак.

Курячі крильця

Пікнік або кафе ось де потрібно їсти смажені курячі крильця. А літак – це точно не те місце, де варто ласувати цією закускою. Незнайомці, які летять поруч з вами точно не оцінять аромат соусу і смаженого курячого м'яса.

Якщо ви досить сміливі, щоб їсти смажені крильця їх в польоті, запасіться горою серветок і терпінням. Так як відмити руки в крихітній раковині літака зі слабким напором води буде дуже нелегким завданням.

Пампушки з часником

Не піддавайте своїх попутників цієї тортурам. Мало того, що вони випромінюють часниковий запах, так після їх поїдання ваше дихання ще кілька годин буде нагадувати оточуючим, що ви з'їли. Крім того, без борщу пампушки майже не приносять користі.

Газована вода

Хоча в будь-якому іншому випадку немає причин відмовлятися від газованих напоїв, під час перельоту вживати газовану воду категорично не рекомендують. Адже це загрожує здуттям живота і навіть коліками. Вся справа в змінах тиску на борту літака.

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