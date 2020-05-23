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"Цезар" на новий лад: оригінальний рецепт від блогера

2.4т
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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділився фуд-блогер Міхал Vegan. Рецепт коментує дієтолог Ольга Набока.

"Цезар" на новий лад: оригінальний рецепт від блогера

САЛАТ "ЦЕЗАР" НА НОВИЙ ЛАД

Інгредієнти

  • тофу - 300 гр,

  • часник - 2 зубчики, ⠀

  • соєвий соус - 7-10 ст. л, ⠀

  • водорості норі - 1 лист, ⠀

  • салат ромен (романо) - 1 уп, ⠀

  • помідори черрі - 6-8 шт,

  • пісний майонез - 200 мл, ⠀

  • підсмажений білий хліб - пол батона, ⠀

  • сіль і перець - за смаком. ⠀

Приготування

На велике блюдо викладаємо листя салату, помідори, підсмажений тофу і грінки. Додаємо сіль і перець за смаком.

Беремо блендер, відправляємо туди лист норі і 100 мл. води, два зубчики часнику, майонез і соєвий соус. Все збиваємо до однорідного стану. Поливаємо салат соусом і подаємо до столу.

Лікар-дієтолог Ольга Набока

Якщо використовувати майонез домашнього приготування і бездріжджовий хліб, то цілком допустимо при зайвій вазі. У такому випадку рекомендую на денний перекус.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини живлення рецепти
Теги
рецепт харчування дієтолог
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