"Цезар" на новий лад: оригінальний рецепт від блогера

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.
Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділився фуд-блогер Міхал Vegan. Рецепт коментує дієтолог Ольга Набока.
САЛАТ "ЦЕЗАР" НА НОВИЙ ЛАД
Інгредієнти
тофу - 300 гр,
часник - 2 зубчики, ⠀
соєвий соус - 7-10 ст. л, ⠀
водорості норі - 1 лист, ⠀
салат ромен (романо) - 1 уп, ⠀
помідори черрі - 6-8 шт,
пісний майонез - 200 мл, ⠀
підсмажений білий хліб - пол батона, ⠀
сіль і перець - за смаком. ⠀
Приготування
На велике блюдо викладаємо листя салату, помідори, підсмажений тофу і грінки. Додаємо сіль і перець за смаком.
Беремо блендер, відправляємо туди лист норі і 100 мл. води, два зубчики часнику, майонез і соєвий соус. Все збиваємо до однорідного стану. Поливаємо салат соусом і подаємо до столу.
Лікар-дієтолог Ольга Набока
Якщо використовувати майонез домашнього приготування і бездріжджовий хліб, то цілком допустимо при зайвій вазі. У такому випадку рекомендую на денний перекус.
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