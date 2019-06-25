Це вражає: відомий діджей похвалився їжею, яку сам вирощує

Всесвітньо відомий музикант і мільйонер Келвін Харріс розповів, що у вільний час таємно захоплюється вирощуванням моркви, цибулі, кавунів і помідорів.

Таким чином він відпочиває після аншлагових DJ-сетів.

Діджей у своєму Інстраграм похвалився плодами, особисто вирощеними на своєму городі.

Шанувальники були шоковані, адже його амплуа крутого музиканта ніяк не сходиться із образом затятого городника.

Фотографії своїх овочів йому довелося опублікувати після того, як днями його приятель Марк Ронсон проговорився про секретне хобі Харріса пресі.

"Я заздрю моркві Келвіна Гарріса. У нього є сад, про який він, очевидно, дуже піклується", - пожартував Ронсон.

Діджей зазначив, що вирощування рослин допомагає йому досягти умиротворення.

"Мені подобається баланс, який це дає, тому що з моєю роботою не завжди так просто, виступи в клубах і записи нових треків - це божевілля", - зазначив він.

"Дивитися, як кавун зростає і приймає остаточну форму - це прекрасно. Це недооцінена річ, це природа. А люди приймають це як належне. Вирощування рослин займає набагато більше часу, ніж написання пісні, тому воно вчить терпінню", - додав діджей.

Садівництво Харріса - це світ, який абсолютно відрізняється від того, в якому він - діджей світового класу, продюсер, співак і автор пісень.

Келвін Харріс

В даний час музикант живе у Лас-Вегасі, США, де постійно виступає.

Контракт Келвіна, який він підписав до 2020 року, принесе йому близько 1 мільйона фунтів.

У липні минулого року Харріс очолив список найбільш високооплачуваних діджеїв за версією Forbes.

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