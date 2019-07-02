Це просто смакота: рецепт дуже смачної начинки для млинців

SmakOboz знайшов простий рецепт незвичайної і неймовірно смачної начинки для млинців.
Як правило млинці готуються з сиром або вареним м'ясом, що перекручується через м'ясорубку, але іноді варто і поекспериментувати.
Для начинки потрібно взяти відварене куряче м'ясо і велику кількість смаженої на олії ріпчастої цибулі.
Справа в тому, що 2/3 начинки повинно складати м'ясо, а 1/3 - смажена цибуля. Все необхідно подрібнити в м'ясорубці.
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Коли всі млинці і начинка готові, приступаємо до найцікавішого.
Розгорнутий млинець необхідно посипати тертим сиром, і лише тоді поверх сиру викласти цибульно-м'ясний фарш.
Загорнути млинець конвертом.
Підсмажити на пательні на повільному вогні, щоб сир розплавився.
В результаті виходять млинці з подвійною начинкою, перший шар сирний, а другий - м'ясний. Спробуйте, це дійсно дуже смачно!
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