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Це просто смакота: рецепт дуже смачної начинки для млинців

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SmakOboz знайшов простий рецепт незвичайної і неймовірно смачної начинки для млинців.

Як правило млинці готуються з сиром або вареним м'ясом, що перекручується через м'ясорубку, але іноді варто і поекспериментувати.

Для начинки потрібно взяти відварене куряче м'ясо і велику кількість смаженої на олії ріпчастої цибулі.

Справа в тому, що 2/3 начинки повинно складати м'ясо, а 1/3 - смажена цибуля. Все необхідно подрібнити в м'ясорубці.

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Коли всі млинці і начинка готові, приступаємо до найцікавішого.

Розгорнутий млинець необхідно посипати тертим сиром, і лише тоді поверх сиру викласти цибульно-м'ясний фарш.

Загорнути млинець конвертом.

Це просто смакота: рецепт дуже смачної начинки для млинців

Підсмажити на пательні на повільному вогні, щоб сир розплавився.

В результаті виходять млинці з подвійною начинкою, перший шар сирний, а другий - м'ясний. Спробуйте, це дійсно дуже смачно!

Це просто смакота: рецепт дуже смачної начинки для млинців

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