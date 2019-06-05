"Це отрута": Настя Каменських розлютила рекламою чіпсів

Популярну українську співачку Настю Каменських піддали критиці в мережі за рекламу чіпсів. (Краще готуйте свої чіпси ! OBOZREVATEL.Smak рекомендує смачні рецепти. Якщо трохи, то не шкідливо)

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка, яка є відомою прихильницею здорового способу життя, виклала фото з рекламою закуски.

"Будемо радувати вас музичними смаками Lay's і, звичайно ж, приємними розіграшами подарунків в рамках # МузикаВКожнійПачці", - пише Каменських.

Фоловери зірки вкрай негативно відреагували на рекламу, закликавши співачку самій стати споживачем такого продукту.

"Настенька, їж сама свої чіпси. Там стільки .... Це отрута. А ти ще й рекламуєш цю гидоту", - написала одна з передплатниць її інстаграм-аккаунта.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як швидко і дуже просто приготувати чіпси з гарбуза, кокоса і навіть м'яса.

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