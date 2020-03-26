Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Трюки, які допомагають виграти битву з голодуванням під час дієти

1.6т
Читати матеріал російською

Голод – головний ворог благих намірів, якщо ви вирішили сісти на дієту.

Однак необхідно знати причини, які змушують вас їсти. І розрізняти, чи є це голодом через брак їжі або це відчуття, пов'язане із занепокоєнням, невпевненістю або скороченням калорій.

В умовах невизначеності, як соціальної, так і особистої, відбувається зниження вироблення гормонів, що відповідають за радість, відсутність яких може викликати стрес, голод і занепокоєння.

Є продукти, які надають насичує дію і допомагають контролювати голод – наприклад, бобові або вівсяні пластівці. Однак, якщо це подразнюючу почуття затягнеться, ви можете допомогти собі одним з цих прийомів.

Трюки, які допомагають виграти битву з голодуванням під час дієти

Вода

Питна вода має подвійну користь для вашого організму. Вона живить її, допомагає виконувати життєво важливі функції і викликає почуття ситості. Ви можете приправити воду лимоном, імбиром, огірком і деякими спеціями, такими як куркума або кориця. Краще не використовувати ніяких підсолоджувачів, проте якщо сильно хочеться – додайте трохи меду.

Трюки, які допомагають виграти битву з голодуванням під час дієти

Смузі

Приготуйте легкі смузі з низькокалорійних фруктів або овочів. Свіжовичавлений апельсиновий сік або зелений листовий овочевий коктейль забезпечують поживні речовини і усувають відчуття голоду.

Трюки, які допомагають виграти битву з голодуванням під час дієти

Настоянки

Різні настоянки допомагають зменшити почуття постійного голоду. Наприклад, ви можете пити пассифлору, настоянку валеріани або лимонний бальзам, оскільки вони знижують рівень тривоги і допомагають заснути.

Трюки, які допомагають виграти битву з голодуванням під час дієти

Жувальна гумка

Жувальна гумка без цукру допомагає зменшити занепокоєння і бажання є. Це ще один додатковий спосіб як ресурс, що забезпечує "виживання" вашої дієти.

Їжте кожні 3-4 години

Це кращий спосіб зменшити занепокоєння і перейти до двох основних прийомів їжі, обіду і вечері, з меншим почуттям голоду. Шукайте легкі продукти, які не містять багато калорій, а також підвищують рівень серотоніну. Ананас, шпинат, тофу, спаржа і банани необхідні в будь-якій дієті, оскільки збільшують рівень цієї речовини в організмі, а також допомагають уникнути переїдання і пізнього прийому їжі.

Відволікаючи своє тіло і розум

Поки ви дотримуєтеся рекомендацій дієтолога, і відчуття голоду є результатом зміни звичок, а не браком основних продуктів харчування, ви можете допомогти собі самостійно. Це стосується зовнішніх чинників, які викликають короткочасні зміни. Займіться чимось новим і цікавим, відмінним від того, що робили раніше.

Остерігайтеся

Уникайте "чарівних" напоїв і способів, які обіцяють спалити жир або замінити їжу. Якщо хочете вибрати смузі замість їжі, спочатку проконсультуйтеся з дієтологом. Крім того, намагайтеся не вживати алкоголь, так як він має порожні калорії, які не приносять ніяких поживних речовин. Також не рекомендується вживати солодкі напої.

У багатьох випадках йдеться не про те, щоб залишатися голодним, а про те, щоб відчувати себе добре і нормально спати, коли дотримуєтеся дієти і обмежуєте споживання улюблених продуктів. У свою чергу, набагато зручніше довіритися фахівцеві, щоб знати, скільки кілограмів доцільно втратити і як це найкраще зробити, стверджує Hola.com.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "рецепти" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олена Козлова
Теми
рецепти живлення
Тег
рецепт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рецепти