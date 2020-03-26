Трюки, які допомагають виграти битву з голодуванням під час дієти

Голод – головний ворог благих намірів, якщо ви вирішили сісти на дієту.

Однак необхідно знати причини, які змушують вас їсти. І розрізняти, чи є це голодом через брак їжі або це відчуття, пов'язане із занепокоєнням, невпевненістю або скороченням калорій.

В умовах невизначеності, як соціальної, так і особистої, відбувається зниження вироблення гормонів, що відповідають за радість, відсутність яких може викликати стрес, голод і занепокоєння.

Є продукти, які надають насичує дію і допомагають контролювати голод – наприклад, бобові або вівсяні пластівці. Однак, якщо це подразнюючу почуття затягнеться, ви можете допомогти собі одним з цих прийомів.

Вода

Питна вода має подвійну користь для вашого організму. Вона живить її, допомагає виконувати життєво важливі функції і викликає почуття ситості. Ви можете приправити воду лимоном, імбиром, огірком і деякими спеціями, такими як куркума або кориця. Краще не використовувати ніяких підсолоджувачів, проте якщо сильно хочеться – додайте трохи меду.

Смузі

Приготуйте легкі смузі з низькокалорійних фруктів або овочів. Свіжовичавлений апельсиновий сік або зелений листовий овочевий коктейль забезпечують поживні речовини і усувають відчуття голоду.

Настоянки

Різні настоянки допомагають зменшити почуття постійного голоду. Наприклад, ви можете пити пассифлору, настоянку валеріани або лимонний бальзам, оскільки вони знижують рівень тривоги і допомагають заснути.

Жувальна гумка

Жувальна гумка без цукру допомагає зменшити занепокоєння і бажання є. Це ще один додатковий спосіб як ресурс, що забезпечує "виживання" вашої дієти.

Їжте кожні 3-4 години

Це кращий спосіб зменшити занепокоєння і перейти до двох основних прийомів їжі, обіду і вечері, з меншим почуттям голоду. Шукайте легкі продукти, які не містять багато калорій, а також підвищують рівень серотоніну. Ананас, шпинат, тофу, спаржа і банани необхідні в будь-якій дієті, оскільки збільшують рівень цієї речовини в організмі, а також допомагають уникнути переїдання і пізнього прийому їжі.

Відволікаючи своє тіло і розум

Поки ви дотримуєтеся рекомендацій дієтолога, і відчуття голоду є результатом зміни звичок, а не браком основних продуктів харчування, ви можете допомогти собі самостійно. Це стосується зовнішніх чинників, які викликають короткочасні зміни. Займіться чимось новим і цікавим, відмінним від того, що робили раніше.

Остерігайтеся

Уникайте "чарівних" напоїв і способів, які обіцяють спалити жир або замінити їжу. Якщо хочете вибрати смузі замість їжі, спочатку проконсультуйтеся з дієтологом. Крім того, намагайтеся не вживати алкоголь, так як він має порожні калорії, які не приносять ніяких поживних речовин. Також не рекомендується вживати солодкі напої.

У багатьох випадках йдеться не про те, щоб залишатися голодним, а про те, щоб відчувати себе добре і нормально спати, коли дотримуєтеся дієти і обмежуєте споживання улюблених продуктів. У свою чергу, набагато зручніше довіритися фахівцеві, щоб знати, скільки кілограмів доцільно втратити і як це найкраще зробити, стверджує Hola.com.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!