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Три унікальні рецепти до Дня матері

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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепти смачних страв, які можна приготувати до Дня матері.

Три унікальні рецепти до Дня матері

ПОЛУНИЧНИЙ ЧИЗКЕЙК

Рецепт надано каналом "На кухні".

Інгрідієнти

  • крекери - 14 шт,

  • вершкове масло розтоплене - 80 гр,

  • цукор - 3 ст.л,

  • какао - 2-3 ст.л,

  • полуниця - 900 гр,

  • цукор - 150 гр,

  • желатин - 10 гр,

  • вершковий сир - 560 гр.

Приготування

Полуницю миємо і злегка збиваємо блендером, зберігаючи вигляд шматочків. Відправляємо її на сито і посипаємо цукром (3 столові ложки). Поки вона буде стікати, в процесі можна перемішувати фрукти в ситі ложкою. Далі нам знадобиться крекер. Його потрібно максимально подрібнити, додаємо 3 столові ложки цукру, дрібку солі і 2-3 столові ложки какао.

Перемішуємо суху суміш і вливаємо сюди попередньо розтоплене вершкове масло. Замішуємо тісто. У форму для випікання викладаємо основу з крекерів. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 5-8 хвилин.

Далі повертаємося до полуниці. Ягоди відправляємо в блендер. Сік ділимо на дві частини. Спочатку в маленьку тарілку відправляємо 7-8 столових ложок соку, засипаємо в нього желатин і відставляємо, щоб він "набряк". Іншу частину соку виливаємо в каструльку і ставимо на вогонь. Виварюємо сік до загустіння. Тепер в цей сік всипаємо приблизно 80 грамів цукру і вимішуємо до повного розчинення. Сюди також відправляємо желатин, і все потроху розмішуємо до однорідності.

Збиту в блендері полуницю пропускаємо через сито. Далі нам знадобиться вершковий сир. Його змішуємо з полуничною масою і збиваємо міксером. Після цього в сирну масу додаємо желе. Сирну масу відправляємо у формочку з крекерной основою. Ставимо чізкейк в холодильник на ніч.

Три унікальні рецепти до Дня матері

БРАУНІ З ЯГОДАМИ

Рецепт надано каналом "готуємо з Любов'ю".

Інгрідієнти

  • гіркий шоколад - 100 гр,

  • пшеничне борошно - 150 гр,

  • масло вершкове - 120 гр,

  • розпушувач - 1 ч.л.,

  • сир - 300 гр,

  • яйця - 4 шт,

  • цукор - 6 ст. л,

  • ванільний цукор - 2 упаковки,

  • ягоди - 300 гр.

Приготування

На водяній бані або в мікрохвильовій печі розтоплюємо 100 грамів чорного шоколаду і 120 грамів вершкового масла. Далі в окремій ємності змішуємо 2 яйця, дві столові ложки звичайного цукру і одну упаковку ванільного цукру. З'єднуємо яєчну масу з шоколадною. Додаємо пшеничне борошно (150 г) і одну чайну ложку розпушувача. Все перемішуємо до однорідної консистенції.

Тепер в чашу блендера поміщаємо 300 грамів сиру, 4 столові ложки цукру і 2 яйця, а також всипаємо одну пачку ванільного цукру. Збиваємо массу.Форму для випічки застиляємо паргаментом і змащуємо вершковим маслом. Першим шаром рівномірно по формі розподіляємо шоколадне тісто. Другий шар - сирна маса. Третій шар - ягоди.

Випікаємо брауні в духовці розігрітій до 180 градусів. Приблизний час випікання близько 40 хвилин.

Три унікальні рецепти до Дня матері

ТОРТ "ТРОПІКАНКА"

Рецепт надано фуд-блогером Ольгою Матвій.

Інгрідієнти

  • вода - 1 склянка,

  • крохмаль - 3 ст.л,

  • молоко - 350 гр,

  • пшеничне борошно - 1,5 склянки,

  • вершкове масло - 250 гр,

  • сіль - дрібка,

  • яйця - 9 шт,

  • цукор - 250 гр,

  • ванілін - за смаком,

  • білок - 3 шт,

  • ягоди - за смаком.

Приготування

У каструлю наливаємо одну склянку води. Трохи солимо. Коли вода почне закипати, кладемо 100 гр. вершкового масла. Як тільки-но масло повністю розтане, всипаємо одну склянку просіяного борошна. При цьому дуже важливо масу безперервно перемішувати. Після того, як маса загусне, в неї поступово вводимо 6 яєць.

Робимо коржі у вигляді решітки, малюючи тістом на пергаменті і випікаємо при 180 градусах протягом 15 хвилин.

В цей час приготуємо крем. Для цього в глибоку тарілку вбиваємо 3 яйця. Додаємо ванільний цукор і 150 гр. звичайного цукру. Перемішуємо компоненти до однорідності і ставимо ємність на середній вогонь. Після цього в крем всипаємо дві столові ложки просіяного пшеничного борошна. Перемішуємо до однорідності і відразу всипаємо три столові ложки крохмалю. Далі вливаємо в масу молоко. При цьому крем активно перемішуємо вінчиком. Він повинен значно загуснути. Повністю охолоджуємо крем.

Паралельно з цим міксером збиваємо 250 гр. вершкового масла. В отриману масу відправляємо заварний крем. Збиваємо все міксером. У крем за бажанням можна додати коньяк. Коржі охолоджуємо, змащуємо кремом і перекладаємо ягодами і фруктами. Прикрашаємо торт свіжими фруктами.

Три унікальні рецепти до Дня матері

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Автор
Олена Коваленко
Теми
Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування свято
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