Три унікальні рецепти до Дня матері

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепти смачних страв, які можна приготувати до Дня матері.

ПОЛУНИЧНИЙ ЧИЗКЕЙК

Рецепт надано каналом "На кухні".

Інгрідієнти

крекери - 14 шт,

вершкове масло розтоплене - 80 гр,

цукор - 3 ст.л,

какао - 2-3 ст.л,

полуниця - 900 гр,

цукор - 150 гр,

желатин - 10 гр,

вершковий сир - 560 гр.

Приготування

Полуницю миємо і злегка збиваємо блендером, зберігаючи вигляд шматочків. Відправляємо її на сито і посипаємо цукром (3 столові ложки). Поки вона буде стікати, в процесі можна перемішувати фрукти в ситі ложкою. Далі нам знадобиться крекер. Його потрібно максимально подрібнити, додаємо 3 столові ложки цукру, дрібку солі і 2-3 столові ложки какао.

Перемішуємо суху суміш і вливаємо сюди попередньо розтоплене вершкове масло. Замішуємо тісто. У форму для випікання викладаємо основу з крекерів. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 5-8 хвилин.

Далі повертаємося до полуниці. Ягоди відправляємо в блендер. Сік ділимо на дві частини. Спочатку в маленьку тарілку відправляємо 7-8 столових ложок соку, засипаємо в нього желатин і відставляємо, щоб він "набряк". Іншу частину соку виливаємо в каструльку і ставимо на вогонь. Виварюємо сік до загустіння. Тепер в цей сік всипаємо приблизно 80 грамів цукру і вимішуємо до повного розчинення. Сюди також відправляємо желатин, і все потроху розмішуємо до однорідності.

Збиту в блендері полуницю пропускаємо через сито. Далі нам знадобиться вершковий сир. Його змішуємо з полуничною масою і збиваємо міксером. Після цього в сирну масу додаємо желе. Сирну масу відправляємо у формочку з крекерной основою. Ставимо чізкейк в холодильник на ніч.

БРАУНІ З ЯГОДАМИ

Рецепт надано каналом "готуємо з Любов'ю".

Інгрідієнти

гіркий шоколад - 100 гр,

пшеничне борошно - 150 гр,

масло вершкове - 120 гр,

розпушувач - 1 ч.л.,

сир - 300 гр,

яйця - 4 шт,

цукор - 6 ст. л,

ванільний цукор - 2 упаковки,

ягоди - 300 гр.

Приготування

На водяній бані або в мікрохвильовій печі розтоплюємо 100 грамів чорного шоколаду і 120 грамів вершкового масла. Далі в окремій ємності змішуємо 2 яйця, дві столові ложки звичайного цукру і одну упаковку ванільного цукру. З'єднуємо яєчну масу з шоколадною. Додаємо пшеничне борошно (150 г) і одну чайну ложку розпушувача. Все перемішуємо до однорідної консистенції.

Тепер в чашу блендера поміщаємо 300 грамів сиру, 4 столові ложки цукру і 2 яйця, а також всипаємо одну пачку ванільного цукру. Збиваємо массу.Форму для випічки застиляємо паргаментом і змащуємо вершковим маслом. Першим шаром рівномірно по формі розподіляємо шоколадне тісто. Другий шар - сирна маса. Третій шар - ягоди.

Випікаємо брауні в духовці розігрітій до 180 градусів. Приблизний час випікання близько 40 хвилин.

ТОРТ "ТРОПІКАНКА"

Рецепт надано фуд-блогером Ольгою Матвій.

Інгрідієнти

вода - 1 склянка,

крохмаль - 3 ст.л,

молоко - 350 гр,

пшеничне борошно - 1,5 склянки,

вершкове масло - 250 гр,

сіль - дрібка,

яйця - 9 шт,

цукор - 250 гр,

ванілін - за смаком,

білок - 3 шт,

ягоди - за смаком.

Приготування

У каструлю наливаємо одну склянку води. Трохи солимо. Коли вода почне закипати, кладемо 100 гр. вершкового масла. Як тільки-но масло повністю розтане, всипаємо одну склянку просіяного борошна. При цьому дуже важливо масу безперервно перемішувати. Після того, як маса загусне, в неї поступово вводимо 6 яєць.

Робимо коржі у вигляді решітки, малюючи тістом на пергаменті і випікаємо при 180 градусах протягом 15 хвилин.

В цей час приготуємо крем. Для цього в глибоку тарілку вбиваємо 3 яйця. Додаємо ванільний цукор і 150 гр. звичайного цукру. Перемішуємо компоненти до однорідності і ставимо ємність на середній вогонь. Після цього в крем всипаємо дві столові ложки просіяного пшеничного борошна. Перемішуємо до однорідності і відразу всипаємо три столові ложки крохмалю. Далі вливаємо в масу молоко. При цьому крем активно перемішуємо вінчиком. Він повинен значно загуснути. Повністю охолоджуємо крем.

Паралельно з цим міксером збиваємо 250 гр. вершкового масла. В отриману масу відправляємо заварний крем. Збиваємо все міксером. У крем за бажанням можна додати коньяк. Коржі охолоджуємо, змащуємо кремом і перекладаємо ягодами і фруктами. Прикрашаємо торт свіжими фруктами.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram