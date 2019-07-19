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Три рецепти найсмачнішої піци на вечерю

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Багато хто звик замовляти піцу в ресторанах і кафе, проте цю страву можна приготувати вдома, використовуючи заздалегідь підготовлені інгредієнти.

OBOZREVATEL. Smak підготував для вас добірку трьох рецептів найсмачнішої піци, яку ви можете приготувати на вечерю.

Піца з куркою

Три рецепти найсмачнішої піци на вечерю

Використання курячого м'яса в якості інгредієнта для приготування домашньої піци зробить вашу страву по-справжньому яскравою і вишуканою. Піца з куркою володіє неймовірним ароматом і насиченим смаком.

Покроковий рецепт та інгредієнти для приготування цієї страви ви можете прочитати за цим посиланням.

Піца з морепродуктами

Три рецепти найсмачнішої піци на вечерю

В останні роки така піца домоглася надзвичайної популярності, перш за все, через свою незвичайну начинку, в якій смачні креветки і мідії заховані під ніжним шаром сиру.

Докладний рецепт приготування піци з морепродуктами можна знайти тут.

Піца з фаршем

Три рецепти найсмачнішої піци на вечерю

У багатьох закладах ми можемо піцу з різноманітною начинкою, однак домашню піцу з яловичим фаршем з сиром можна назвати своєрідною новинкою, з приготуванням якої впорається практично будь-яка господиня.

Як приготувати домашню піцу з фаршем, і які для цього потрібні інгредієнти, ви дізнаєтеся за наступним посиланням.

Тим часом раніше досвідчений кулінар розповів, як приготувати найсмачнішу піцу.

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