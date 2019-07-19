Три рецепти найсмачнішої піци на вечерю

Багато хто звик замовляти піцу в ресторанах і кафе, проте цю страву можна приготувати вдома, використовуючи заздалегідь підготовлені інгредієнти.
OBOZREVATEL. Smak підготував для вас добірку трьох рецептів найсмачнішої піци, яку ви можете приготувати на вечерю.
Піца з куркою
Використання курячого м'яса в якості інгредієнта для приготування домашньої піци зробить вашу страву по-справжньому яскравою і вишуканою. Піца з куркою володіє неймовірним ароматом і насиченим смаком.
Покроковий рецепт та інгредієнти для приготування цієї страви ви можете прочитати за цим посиланням.
Піца з морепродуктами
В останні роки така піца домоглася надзвичайної популярності, перш за все, через свою незвичайну начинку, в якій смачні креветки і мідії заховані під ніжним шаром сиру.
Докладний рецепт приготування піци з морепродуктами можна знайти тут.
Піца з фаршем
У багатьох закладах ми можемо піцу з різноманітною начинкою, однак домашню піцу з яловичим фаршем з сиром можна назвати своєрідною новинкою, з приготуванням якої впорається практично будь-яка господиня.
Як приготувати домашню піцу з фаршем, і які для цього потрібні інгредієнти, ви дізнаєтеся за наступним посиланням.
Тим часом раніше досвідчений кулінар розповів, як приготувати найсмачнішу піцу.
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