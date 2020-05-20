Три продукти, які краще не купувати в магазині

Багато супермаркетів, намагаючись продати залежаний товар, вдаються до різних хитрощів, щоб швидше позбутися таких продуктів.

Нижче фахівці з харчування призводять ті з них, які не потрібно купувати ні в якому разі.

Сирні та ковбасні нарізки

Pinterest

Визначити свіжість продуктів, які розфасовані у вакуумні упаковки, практично неможливо. А магазини можуть на етикетці поставити будь-який термін придатності. Тому від таких товарів необхідно відмовитися в першу чергу, щоб не ризикувати своїм здоров'ям.

Чорні оливки

Getty

Експерти з харчування стверджують, що більшість чорних оливок, які продаються в банках, насправді ті ж зелені, тільки пофарбовані в чорний колір за допомогою глюконату заліза. Ця речовина негативно впливає на організм людини при регулярному вживанні цього продукту. Природно, якщо ви любите оливки, краще купувати зелені, радить msn.com.

Горіхи

горіхи Getty

Незважаючи на те що у горіхів досить великий термін зберігання, в магазинах, які ними торгують, не надто стежать за цим. А між тим, через певний час в горіхах починає утворюватися небезпечний фермент, який може серйозно нашкодити здоров'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фахівці з харчування назвали найкорисніші продукти на Землі, які покращують роботу нашого організму і зберігають здоров'я.

Перше місце зайняв звичайний лимон. На думку дієтологів, цей фрукт володіє потужними антиоксидантними властивостями, впливає на рівень холестерину, знімає запальні процеси і допомагає зв'язкам зберігатися еластичними.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!