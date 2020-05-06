Три незвичайні капкейки до Дня матері

Олена Коваленко FoodOboz 15:00, 6.05.2020

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Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі цікаві рецепти капкейків, які можна приготувати до Дня матері. Традиційно це свято відзначають в Україні 10 травня.

Своїм фірмовим рецептом в Youtube поділилася Yulia Small.

Капкейк "ЧЕРВОНИЙ ОКСАМИТ"

Інгрідієнти

  • Пшеничне борошно - 220 гр,

  • яйця - 2 шт,

  • цукор - 180 гр,

  • кефір - 180 гр,

  • олія - 120 мл,

  • сода - 2/3 ч. л,

  • розпушувач - 2/3 ч. л,

  • какао - 10 гр,

  • ванільний екстракт - за смаком,

  • гелевий барвник - 1 ч. л,

  • вершковий сир - 300 гр,

  • цукрова пудра - 100 гр,

  • вершки - 100 мл.

Приготування

У чашу міксера відправляємо яйця і цукор. Збиваємо до утворення світлої маси. Додаємо ваніль і гелевий барвник, який надасть насиченого кольору капкейкам. Тепер в кефір потрібно додати соду та олію, а в пшеничне борошно - какао і розпушувач. Для отримання ідеального тіста необхідно по черзі додавати в ємність зі збитими яйцями борошно з какао і вливати підготовлений кефір.

Збивати можна на середніх обертах. Приготоване тісто відправляємо в формочки з паперовими вкладишами, заповнюючи кожну з них на 50%. Випікати потрібно 18-20 хвилин при 180°С. Остигати капкейки мають на решітці. Готуємо вершковий крем: холодний вершковий сир збиваємо з цукровою пудрою і вливаємо добре охолоджені вершки. Збиваємо, поки не вийде щільний крем. Прикрашаємо капкейкі капелюшками з вершкового крему і подаємо до столу.

СИРНИЙ КАПКЕЙК

Своїм фірмовим рецептом в Youtube поділилася фуд-блогер Оля Tortik.

Інгрідієнти

  • пшеничне борошно - 150 гр,

  • яйця - 3 шт,

  • розпушувач - 1/2 ч. л,

  • сіль - щіпка,

  • масло вершкове - 70 гр,

  • цукор - 140 гр, сир - 130 гр.

Приготування

У чашу міксера відправляємо розтоплене вершкове масло, додаємо цукор і збиваємо в однорідну масу. Додаємо в цю масу сир та яйця. Збиваємо масу за допомогою міксера.

Коли маса стане однорідною, додаємо борошно, сіль і розпушувач. Збиваємо тісто не менше трьох хвилин. Тісто має вийти густим та м'яким. Заповнюємо форми для капкейків тістом на 50%, оскільки тісто підніметься при випіканні.

Випікаємо сирні капкейки близько 30-35 хвилин. Температура не має перевищувати 180°С. Перед подачею остиглі капкейки прикрашаємо кремом.

ШОКОЛАДНІ КАПКЕЙКИ

Своїм фірмовим рецептом в Youtube поділився канал "Я ТОРТодел".

Інгрідієнти

  • масло вершкове - 100 гр,

  • цукор - 300 гр,

  • борошно - 185 гр,

  • какао - 65 гр,

  • яйце - 2 шт,

  • сіль - 1/8 ч.л,

  • сода - 1/4 ч.л,

  • ванілін - 1 гр,

  • молоко - 250 мл.

Приготування

У чашу міксера відправляємо розм'якшене вершкове масло і цукор. Збиваємо все до однорідного стану. Додаємо яйця, дрібку солі і збиваємо масу ще кілька хвилин.

Змішуємо в окремій чаші розпушувач, пшеничне борошно, соду, какао та ванілін. Просіваємо цю суху суміш в чашу з маслом і яйцями. Збиваємо усе на високих обертах і вливаємо в процесі збивання молоко кімнатної температури.

Наповнюємо формочки тістом і відправляємо в духовку, розігріту до 170 градусів. Приблизний час випікання близько 20 хвилин. Перед подачею остиглі капейки прикрашаємо кремом.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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