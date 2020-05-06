Три незвичайні капкейки до Дня матері
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Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі цікаві рецепти капкейків, які можна приготувати до Дня матері. Традиційно це свято відзначають в Україні 10 травня.
Своїм фірмовим рецептом в Youtube поділилася Yulia Small.
Капкейк "ЧЕРВОНИЙ ОКСАМИТ"
Інгрідієнти
Пшеничне борошно - 220 гр,
яйця - 2 шт,
цукор - 180 гр,
кефір - 180 гр,
олія - 120 мл,
сода - 2/3 ч. л,
розпушувач - 2/3 ч. л,
какао - 10 гр,
ванільний екстракт - за смаком,
гелевий барвник - 1 ч. л,
вершковий сир - 300 гр,
цукрова пудра - 100 гр,
вершки - 100 мл.
Приготування
У чашу міксера відправляємо яйця і цукор. Збиваємо до утворення світлої маси. Додаємо ваніль і гелевий барвник, який надасть насиченого кольору капкейкам. Тепер в кефір потрібно додати соду та олію, а в пшеничне борошно - какао і розпушувач. Для отримання ідеального тіста необхідно по черзі додавати в ємність зі збитими яйцями борошно з какао і вливати підготовлений кефір.
Збивати можна на середніх обертах. Приготоване тісто відправляємо в формочки з паперовими вкладишами, заповнюючи кожну з них на 50%. Випікати потрібно 18-20 хвилин при 180°С. Остигати капкейки мають на решітці. Готуємо вершковий крем: холодний вершковий сир збиваємо з цукровою пудрою і вливаємо добре охолоджені вершки. Збиваємо, поки не вийде щільний крем. Прикрашаємо капкейкі капелюшками з вершкового крему і подаємо до столу.
СИРНИЙ КАПКЕЙК
Своїм фірмовим рецептом в Youtube поділилася фуд-блогер Оля Tortik.
Інгрідієнти
пшеничне борошно - 150 гр,
яйця - 3 шт,
розпушувач - 1/2 ч. л,
сіль - щіпка,
масло вершкове - 70 гр,
цукор - 140 гр, сир - 130 гр.
Приготування
У чашу міксера відправляємо розтоплене вершкове масло, додаємо цукор і збиваємо в однорідну масу. Додаємо в цю масу сир та яйця. Збиваємо масу за допомогою міксера.
Коли маса стане однорідною, додаємо борошно, сіль і розпушувач. Збиваємо тісто не менше трьох хвилин. Тісто має вийти густим та м'яким. Заповнюємо форми для капкейків тістом на 50%, оскільки тісто підніметься при випіканні.
Випікаємо сирні капкейки близько 30-35 хвилин. Температура не має перевищувати 180°С. Перед подачею остиглі капкейки прикрашаємо кремом.
ШОКОЛАДНІ КАПКЕЙКИ
Своїм фірмовим рецептом в Youtube поділився канал "Я ТОРТодел".
Інгрідієнти
масло вершкове - 100 гр,
цукор - 300 гр,
борошно - 185 гр,
какао - 65 гр,
яйце - 2 шт,
сіль - 1/8 ч.л,
сода - 1/4 ч.л,
ванілін - 1 гр,
молоко - 250 мл.
Приготування
У чашу міксера відправляємо розм'якшене вершкове масло і цукор. Збиваємо все до однорідного стану. Додаємо яйця, дрібку солі і збиваємо масу ще кілька хвилин.
Змішуємо в окремій чаші розпушувач, пшеничне борошно, соду, какао та ванілін. Просіваємо цю суху суміш в чашу з маслом і яйцями. Збиваємо усе на високих обертах і вливаємо в процесі збивання молоко кімнатної температури.
Наповнюємо формочки тістом і відправляємо в духовку, розігріту до 170 градусів. Приблизний час випікання близько 20 хвилин. Перед подачею остиглі капейки прикрашаємо кремом.
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