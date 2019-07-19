Три кращих рецепти зраз, які підкорять навіть гурманів

Мабуть, однією з найбільш популярних страв слов'янської кухні є зрази. Їх можна приготувати з абсолютно будь-якою начинкою, і мова йде не тільки про м'ясо.

OBOZREVATEL. Smak пропонує вам підбірку трьох кращих рецептів зраз, які ви можете приготувати вдома.

Зрази м'ясні

Цю страву можна приготувати з різного виду м'яса, вона виходить дуже смачною і ситною. Зрази можна подавати як до обіду, так і на вечерю.

Покроковий рецепт та інгредієнти для приготування м'ясних зраз ви можете знайти тут.

Зрази з грибами

Використання грибів для приготування таких котлет додасть страві по-справжньому вишуканий смак і аромат. Крім того, гриби чудово поєднуються з іншими інгредієнтами для зраз.

Докладний і покроковий рецепт приготування зраз з грибами ви можете прочитати за наступним посиланням.

Зрази картопляні з капустою

Можливо, ви з дитинства звикли асоціювати зрази виключно з м'ясом, проте їх можна приготувати і з капустою. Причому тісто з картоплі має відмінне поєднання з капустою, що робить таку страву дуже смачною і ситною.

Як приготувати зрази з картоплею і капустою ви можете дізнатися за цим посиланням.

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