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Три кращих рецепти зраз, які підкорять навіть гурманів

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Мабуть, однією з найбільш популярних страв слов'янської кухні є зрази. Їх можна приготувати з абсолютно будь-якою начинкою, і мова йде не тільки про м'ясо.

OBOZREVATEL. Smak пропонує вам підбірку трьох кращих рецептів зраз, які ви можете приготувати вдома.

Зрази м'ясні

Три кращих рецепти зраз, які підкорять навіть гурманів

Цю страву можна приготувати з різного виду м'яса, вона виходить дуже смачною і ситною. Зрази можна подавати як до обіду, так і на вечерю.

Покроковий рецепт та інгредієнти для приготування м'ясних зраз ви можете знайти тут.

Зрази з грибами

Три кращих рецепти зраз, які підкорять навіть гурманів

Використання грибів для приготування таких котлет додасть страві по-справжньому вишуканий смак і аромат. Крім того, гриби чудово поєднуються з іншими інгредієнтами для зраз.

Докладний і покроковий рецепт приготування зраз з грибами ви можете прочитати за наступним посиланням.

Зрази картопляні з капустою

Три кращих рецепти зраз, які підкорять навіть гурманів

Можливо, ви з дитинства звикли асоціювати зрази виключно з м'ясом, проте їх можна приготувати і з капустою. Причому тісто з картоплі має відмінне поєднання з капустою, що робить таку страву дуже смачною і ситною.

Як приготувати зрази з картоплею і капустою ви можете дізнатися за цим посиланням.

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