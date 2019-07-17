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Три кращих рецепти смачної окрошки зі свіжими огірками

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Найбільш оптимальним блюдом в спекотні дні літа є окрошка з свіжими огірками. Такий холодний суп відмінно втамовує спрагу і голод.

OBOZREVATEL. Smak підготував для вас добірку трьох кращих рецептів приготування окрошки.

Окрошка на кефірі

Три кращих рецепти смачної окрошки зі свіжими огірками

Найчастіше в якості заливки окрошки багато господинь використовують квас, проте насправді набагато простіше приготувати страву на кефірі. Окрошка на кефірі має м'який і приємний вершковий смак і дуже ситна.

Пропонуємо вам ознайомитися з докладним рецептом і інгредієнтами для приготування такої окрошки за наступним посиланням.

Окрошка на сироватці

Три кращих рецепти смачної окрошки зі свіжими огірками

Альтернативою приготування цієї страви на квасі і кефірі можна назвати окрошку на сироватці. Вона виходить неймовірно ніжною і має по-справжньому багатогранний і приємний смак з кислинкою.

Покроковий рецепт та інгредієнти для приготування окрошки на сироватці ви можете подивитися тут.

Окрошка на квасі

Три кращих рецепти смачної окрошки зі свіжими огірками

Традиційний слов'янський спосіб приготування окрошки передбачає заливку інгредієнтів квасом. Базовий варіант має різноманітний і багатий смак, який оцінять справжні гурмани.

Як приготувати окрошку на квасі і які для цього знадобляться інгредієнти, ви дізнайтеся за наступним посиланням.

Тим часом існує і безліч інших варіантів приготування окрошки.

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