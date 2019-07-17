Три кращих рецепти смачної окрошки зі свіжими огірками

Найбільш оптимальним блюдом в спекотні дні літа є окрошка з свіжими огірками. Такий холодний суп відмінно втамовує спрагу і голод.
OBOZREVATEL. Smak підготував для вас добірку трьох кращих рецептів приготування окрошки.
Окрошка на кефірі
Найчастіше в якості заливки окрошки багато господинь використовують квас, проте насправді набагато простіше приготувати страву на кефірі. Окрошка на кефірі має м'який і приємний вершковий смак і дуже ситна.
Пропонуємо вам ознайомитися з докладним рецептом і інгредієнтами для приготування такої окрошки за наступним посиланням.
Окрошка на сироватці
Альтернативою приготування цієї страви на квасі і кефірі можна назвати окрошку на сироватці. Вона виходить неймовірно ніжною і має по-справжньому багатогранний і приємний смак з кислинкою.
Покроковий рецепт та інгредієнти для приготування окрошки на сироватці ви можете подивитися тут.
Окрошка на квасі
Традиційний слов'янський спосіб приготування окрошки передбачає заливку інгредієнтів квасом. Базовий варіант має різноманітний і багатий смак, який оцінять справжні гурмани.
Як приготувати окрошку на квасі і які для цього знадобляться інгредієнти, ви дізнайтеся за наступним посиланням.
Тим часом існує і безліч інших варіантів приготування окрошки.
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