Три кращих рецепти смачної окрошки зі свіжими огірками

Найбільш оптимальним блюдом в спекотні дні літа є окрошка з свіжими огірками. Такий холодний суп відмінно втамовує спрагу і голод.

OBOZREVATEL. Smak підготував для вас добірку трьох кращих рецептів приготування окрошки.

Окрошка на кефірі

Найчастіше в якості заливки окрошки багато господинь використовують квас, проте насправді набагато простіше приготувати страву на кефірі. Окрошка на кефірі має м'який і приємний вершковий смак і дуже ситна.

Пропонуємо вам ознайомитися з докладним рецептом і інгредієнтами для приготування такої окрошки за наступним посиланням.

Окрошка на сироватці

Альтернативою приготування цієї страви на квасі і кефірі можна назвати окрошку на сироватці. Вона виходить неймовірно ніжною і має по-справжньому багатогранний і приємний смак з кислинкою.

Покроковий рецепт та інгредієнти для приготування окрошки на сироватці ви можете подивитися тут.

Окрошка на квасі

Традиційний слов'янський спосіб приготування окрошки передбачає заливку інгредієнтів квасом. Базовий варіант має різноманітний і багатий смак, який оцінять справжні гурмани.

Як приготувати окрошку на квасі і які для цього знадобляться інгредієнти, ви дізнайтеся за наступним посиланням.

Тим часом існує і безліч інших варіантів приготування окрошки.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!