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Три кращих рецепта тортів, які захоплять гостей

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Кожен з цих незвичайних тортів унікальний по-своєму, тому вибрати щось одне – досить складно.

SmakObozrevatel пропонує спробувати три легких у приготуванні, але неймовірно смачних десерти, від яких гості будуть у повному захваті!

Торт-морозиво

Морозиво можна вживати в готовому вигляді, але торт з морозива - смачний десерт, який стане фаворитом будь-якого святкового столу.

Крім того, приготувати його зовсім нескладно, для цього потрібні лише додаткові бісквітні коржі. Рецепт читайте за посиланням: Торт-морозиво.

Торт-морозиво

Торт-морозиво

Торт із зефіру

Це найпростіший торт без випічки. Ніжний зефір буде танути в роті, а поєднання фруктів і горіхів сподобається навіть найвибагливішим гурманам. Торт із зефіру - це відмінний варіант, щоб порадувати себе і сім'ю оригінальним десертом без особливих зусиль.

Для такого торта знадобиться зефір, масло, згущене молоко і горіхи.

Детальний рецепт з фото читайте за цим посиланням.

Торт із зефіру

Торт із зефіру

Пісочний торт

Приготування пісочного торта не вимагає зусиль, а найбільша складність, пов'язана з ним – утриматися, аби не з'їсти ще хоча б шматочок.

Пропонуємо варіант пісочного торта з карамелізованим згущеним молоком і горіхами. Покроковий рецепт приготування – за цим посиланням.

Три кращих рецепта тортів, які захоплять гостей

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