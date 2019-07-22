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Три кращих рецепта салатів зі свіжим огірком

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У розпал сезону овочів і, зокрема, огірків, неймовірно популярні рецепти приготування ситних і смачних салатів.

OBOZREVATEL.Smak зібрав прості покрокові інструкції з приготування кращих з них.

Відзначається, що традиційним літнім салатом є салат з помідорів з огірками, - слідуючи за нашим рецептом, всього за кілька хвилин можна приготувати його так, щоб він ідеально поєднувався з будь-яким гарніром.

Три кращих рецепта салатів зі свіжим огірком

Можна здивувати близьких, приготувавши досить оригінальний салат з яловичиною з огірками, - він ситний, соковитий, ароматний і може подаватися в якості окремої закуски за стіл.

Три кращих рецепта салатів зі свіжим огірком

Крім того, неймовірно смачний салат з сиром Фета і огірками теж готується за лічені хвилини, зберігає при цьому вдосталь вітамінів, має приголомшливу молочну кислинку.

Три кращих рецепта салатів зі свіжим огірком

Як відомо, свіжі огірки також є незамінним інгредієнтом для приготування окрошки, - раніше OBOZREVATEL.Smak публікував підбірку рецептів, з якими можна приготувати окрошку на будь-який смак.

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