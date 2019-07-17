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Три кращі страви з кабачків, від яких сім'я і гості будуть в захваті

8.3т Читати матеріал російською

Коли традиційні страви вже набридли, але кабачки все ще не закінчуються, можна спробувати приготувати менш поширені, але дуже смачні страви з кабачків.

OBOZREVATEL.Smak підготував три відмінні покрокові інструкцій з приготування.

Перш за все, може бути цікавий салат з кабачків по-корейськи, - за нашим рецептом його можна приготувати всього за 40 хвилин з простих і бюджетних інгредієнтів.

Великою перевагою цієї страви є те, що її не тільки легко і швидко готувати, - сама по собі вона несе величезну користь для організму, зберігаючи всі вітаміни.

Також читайте на OBOZREVATEL.Smak, як приготувати квашені баклажани, їсти які буде одне задоволення.

Три кращі страви з кабачків, від яких сім'я і гості будуть в захваті

Недорого і просто за нашим покроковому рецепту з фото можна приготувати і соте з кабачків.

Всі інгредієнти можна недорого купити в найближчому магазині, а з інструкціями з готування легко розбереться навіть жінка, яка не має зайвої хвилини часу за іншими турботами.

Дивіться на OBOZREVATEL.Smak також, як приготувати дуже смачні деруни з кабачків.

Три кращі страви з кабачків, від яких сім'я і гості будуть в захваті

Смачно, швидко і корисно можна приготувати рататуй з кабачками в мультиварці на всю родину. Все потрібне для цієї страви коштує копійки, а впоратися з цим зможе навіть починаюча господиня.

Три кращі страви з кабачків, від яких сім'я і гості будуть в захваті

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував підбірку п'яти інших дуже смачних страв з кабачками.

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