Які "антивірусні" продукти виявилися просто міфом: огляд від дієтолога

В народі так міцно вкоренилася переконаність у противірусних властивостях деяких продуктів, що їх навіть часто вживають замість ліків. Яка інформація про цілющі властивості відповідає дійсності і підтверджена науковими дослідженнями, а яка – не більше, ніж міф?

OBOZREVATEL і дієтолог Марія Колповський підготували огляд трьох найпопулярніших народних "противірусних" і "антіпростудих" продуктів. Щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки.

Лемон, імбир і часник народ наділяє лікувальними властивостями

Імбир

Чи здатний імбир захистити нас від вірусних інфекцій? І так, і ні. З одного боку, у 2013 році було опубліковано дослідження, згідно з яким імбир, причому виключно свіжий, а не сушений, здатний знизити ризик зараження певним типом пневмовірусу, HRSV. Цей вірус давно існує серед нас. Хворіють на нього здебільшого маленькі діти, летальність вкрай мала, а дорослі переносять його як легке нездужання.

Однак не варто порівнювати HRSV з коронавірусом, якого сьогодні всі так бояться. Механізми проникнення у клітину людини в цих вірусів різні, і той факт, що імбир заважає проникненню вірусу HRSV, не означає, що він завадить потрапити COVID-19. Не варто довіряти тим, хто стверджує, що ефективність імбиру доведена проти коронавірусних інфекцій.

Але якщо імбир не спасає від зараження, можливо, він здатний полегшити перебіг хвороби і прискорити одужання?

Можливо. Як мінімум, доведено протизапальну дію імбиру. А ще доведена його здатність полегшувати дихання і знімати спазми при запальних простудних і алергічних захворюваннях завдяки вмісту ароматичних компонентів – цитраля, евкаліптолу і джінджерола. Ці компоненти містяться не тільки в имбире, але і в евкаліпті, лимонної траві, Літц, вербені лимонної, мелісі і ряді інших трав.

Імбир – чудова пряність, але аж ніяк не панацея

Але є важливий нюанс. Маючи серйозні запальні захворювання дихальної системи, дуже небезпечно займатися самолікуванням. Тим більше небезпечно використовувати агресивний засіб в неконтрольованих дозах. Всі перераховані ароматичні речовини в деяких випадках можуть призвести до опіку запаленої слизової і погіршити ваше самопочуття.

Хоча при легких симптомах застуди ви, звичайно ж, можете пити трав'яні чаї. І полегшить ваш стан не тільки імбир, але і лимонна трава, евкаліпт, трава меліси або вербени. Головне, пам'ятайте – чай не має бути дуже міцним і дуже гарячим.

Чай, в тому числі з імбиром, не має бути занадто міцним і гарячим

Імбир – чудова яскрава пряність, здатна поліпшити самопочуття не лише при легкій застуді, але і при ряді інших станів. При цьому імбир не панацея. Не можна з його допомогою займатися самолікуванням. Він не врятує вас у разі важкої хвороби, тим більше, не врятує в "моноваріанті".

І вже точно імбир не самотній у своїх цілющих властивостях, тому не варто вишукувати його на прилавках магазинів за будь-яку ціну і сподіватися, що ця пряність захистить вас від зараження вірусною інфекцією.

Часник

Почнемо з антисептичних властивостей. Факт, що не викликає сумнівів у вчених: часник має антимікробну і антигрибкову активність, а ще ефективний проти ряду паразитів. Але противірусна ефективність часнику не доведена.

Немає жодного достовірного дослідження, яке підтверджує, що часник лікує застуду або грип у людей. Тому часникові намиста, часникові краплі, полоскання рота часниковим настоєм або змазування носа соком часнику, щоб уберегтися від вірусу, – це все абсолютно даремні маніпуляції.

Противірусна ефективність часнику не доведена

Наступний доведений факт – антиоксидантна активність часнику. Також часник може захищати печінку від негативного впливу деяких токсинів, позитивно впливати на рівень холестерину в крові. Доведено навіть його протипухлинна активність для деяких видів ракових клітин, а ось здатність часнику знижувати рівень глюкози в крові – не доведена.

В якому ж вигляді часник виявляється найбільш корисним для нашого організму?

Активні речовини можуть досить капризно реагувати на обробку та переробку, тому використання часникових екстрактів часто виявляється гіршим за використання звичайного свіжого продукту.

На вміст активних речовин також впливає і спосіб вирощування. У часнику, який вирощували за стандартними сільськогосподарським методикам, або у часнику-дичці виявляється, в кілька разів більше активних компонентів, ніж в часнику, вирощеному за сучасними інтенсивними технологіями.

Чорний ферментований часник

Який часник корисніше – свіжий або сушений? Якщо робити порівняння між свіжим і звичайним сушеним часником – обирайте свіжий, але є один виняток. Мова про чорний ферментований часник, який обробляють протягом трьох-чотирьох тижнів за температури близько 70 градусів і досить високої вологості. Такий метод не тільки робить аромат ферментованого продукту більш м'яким і благородним, але і збільшує концентрацію біологічно активних речовин, посилюючи його антибактеріальні та антиоксидантні властивості.

Висновок простий. Якщо вам подобається часник – додавайте його до своїх страв, це поліпшить їх смак і дозволить використовувати меншу кількість солі. Але сподіватися на часник як на панацею або суперзасіб в період епідемій – не найкраще рішення.

Лимони

Знаєте, звідки пішов міф, що в лимонах багато вітаміну С і вони є одними з найбільш корисних фруктів? Вся справа в такому захворюванні, як цинга.

З цингою людство знайоме з давніх-давен. Запобігати їй люди навчилося (емпірично) на початку XIX століття. А ось остаточно з питанням розібралися аж у 1932 році. В тому сенсі, що усвідомили: цинга – це нестача вітаміну С; вітамін С – це така органічна сполука; вітамін С міститься у певних продуктах у певній кількості.

Цинга з'являється через брак вітаміну С

Виходить, що протягом майже 150 років цингу і супутні їй патології (важкі запальні захворювання дихальної системи – це прямий наслідок цинги) лікували емпірично – лимонами.

Випадковим чином в ході експерименту було з'ясовано, що досить ефективно з проблемою справляються лимони і лайми, а ще – яблучний сидр, щоправда, набагато гірше. Лимони виявилися найбільш доцільним продуктом з економічної точки зору і їх пустили у масове використання (зокрема, на військовому флоті).

Лимони не врятують вас від вірусу

Саме це емпіричне знання XIX століття – "лимони допомагають від цинги і застуди, з нею пов'язаної" – лежить в основі того, що ці фрукти сьогодні скуповують, як гарячі пиріжки, а апельсини, в яких насправді в 1,5 рази більше вітаміну С – мляво псуються на полицях і коштують істотно дешевше. До речі, в замороженої смородині, яка з літа залишилася в ваших морозильних камерах, у п'ять разів більше вітаміну С, ніж в лимонах. Але про камери холодильників люди схильні забувати.

На жаль, лимони не в змозі захистити вас від зараження вірусною інфекцією, але це не заважає їм залишатися відмінним кулінарним продуктом, обов'язковим компонентом багатьох соусів, салатів, рибних і м'ясних страв.

Будьте здорові!

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