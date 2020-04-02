Від яєць до авокадо: ви можете заморозити більше, ніж думаєте

У період карантину, коли ми вчимося здійснювати покупки з розумом і тільки в разі потреби, ні одне стебло не повинно бути втраченим.

Прийшов час ефективно використовувати знання наших економних прабабусь. При цьому сучасна кухня має велику перевагу – морозильну камеру.

OBOZREVATEL за допомогою Daily Mail пропонують вам розглянути головні поради про те, як і які продукти краще всього в ній зберігати.

Сортування морозильного простору

Підготуйте морозильну камеру для ефективного зберігання, звільнивши місце для кожної категорії продуктів. Це допоможе краще відстежувати те, що у вас є в наявності. Використовуйте маркер, щоб підписати етикетку для кожного контейнера або полки (наприклад, м'ясо і птиця, овочі, хліб і кондитерські вироби, копчені і консервовані продукти, готові страви, фрукти і солодощі).

Замороження

Завжди заморожувати їжу якомога раніше, поки вона свіжа. Розділіть на порції відповідно до кількості осіб в сім'ї, а потім заморозьте все, що зараз не потрібно. Підтримуйте низьку температуру в морозильній камері, додаючи нові продукти тільки невеликими партіями. Так само переконайтеся, що вся приготована їжа повністю охолола, перш ніж вона буде заморожена.

Упаковка

Рубане м'ясо, рибне філе, кабачки, зелень, картопля і хліб схильні до морозильної опіку, який псує смак. Морозильні мішки запобігають це, особливо якщо повітря видалено з наповненого пакету. Використовуйте пластикові пляшки для молока, щоб заморозити рідину і смузі. При цьому ніколи не заморожувати їжу в склянці – він може тріснути.

Час і дистанція

Швидка заморозка захищає від склеювання великих предметів в мішках. Це добре працює з ягодами і нарізаними овочами. Також це зменшує кількість кристалів льоду, тому їжа зберігає свою форму при розморожуванні. Помістіть продукти, які потрібно заморозити, на деко, заморозьте до упору, потім покладіть в пакет. Таким чином, ви зможете використовувати невеликі порції, коли потрібно.

Швидке розморожування

Розморожування продуктів не повинно займати багато часу, якщо вони заморожені невеликими порціями. Щоб безпечно прискорити цей процес, помістіть їжу в водонепроникний мішок і занурте в холодну воду. Інгредієнти з високим вмістом жиру розморожуються швидше, ніж інгредієнти з високим вмістом води.

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