Фіолетовий рис - новий засіб довголіття

Продовжуємо знайомити вас з продуктами, які увійшли в список трендів 2020 року. Фіолетовий рис вже позначений як "новий розумний продукт".

Насправді, це задоволення не тільки для очей, а й для здоров'я в цілому, стверджують OBOZREVATEL і Riza.i t.

Чому фіолетовий?

Характерний інтенсивний колір обумовлений високою концентрацією антоціанів, пігментів, що володіють потужними антиоксидантними і антивіковими властивостями.

Чим він корисний?

Фіолетовий рис в три рази більше корисний, ніж чорний. Це відмінна детоксифицирующие їжа для всього організму.

Фіолетовий рис містить потрібну кількість білка (майже в два рази більше білого рису) і складні вуглеводи.

Він також показаний тим, хто страждає на діабет.

Крім того, він не містить глютену.

Антоціани уповільнюють і протидіють клітинної дегенерації і старіння через надлишок вільних радикалів.

Згідно з дослідженням, опублікованим в Універсальному журналі сільськогосподарських досліджень, антоцианам вдається вдвічі знизити рівень білка iNOS, який є однією з основних причин хронічних запалень. Їх зниження допомагає боротися з надмірною вагою, ожирінням і старінням, а також запобігає раку, серцево-судинні захворювання і діабет 2 типу.

Чому його називають продуктом довголіття?

Антоціани також стимулюють реакцію імунної системи проти патогенів. Крім того, він є хорошим джерелом білка і забезпечує організм кальцієм, залізом і вітамінами групи В.

Антиоксиданти фіолетового рису також мають здатність підвищувати рівень хорошого холестерину (ЛПВЩ). Сприятливий ефект посилюється, якщо фіолетовий рис поєднується зі здоровою і збалансованою дієтою (наприклад, овочі і блакитна риба). Хороший холестерин підтримує систему кровообігу в оптимальних умовах, уникаючи утворення атеросклеротичних бляшок.

Як він допомагає очиститися печінки і кишечнику?

Завдяки вмісту в ньому компонентів він здатний стимулювати роботу печінки і покращувати вироблення ферментів і метаболізм жирів, сприяючи "реабілітації" цього стомленого органу.

Фіолетовий – це також пігментований рис з найвищою концентрацією клітковини, так як в 50 грамах міститься 2,5 м В ньому міститься в 4 рази більше клітковини, ніж у білому рисі.

Хороші новини для тих, хто хоче схуднути: клітковина підсилює відчуття ситості і робить рис відмінним доповненням до будь-якої дієти.

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