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Треба скуштувати: два дивних рецепта салатів, які обожнюють у США

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У Сполучених Штатах, як відомо, своя культура харчування. Симпатію до багатьох популярних в Америці страв поділяють у всьому світі, але є деякі рецепти, які в Європі не особливо популярні.

Треба скуштувати: два дивних рецепта салатів, які обожнюють у США

В Україні, наприклад, мало хто знає, що таке американський картопляний салат, і навіщо вживати в їжу холодні макарони, змішані з сирими овочами та майонезом. Але це зовсім не означає, що ці страви несмачні. Можливо, спробувавши один раз, вони стануть улюбленими у вашій родині.

SmakОБОЗ пропонує своїм читачам два рецепта мегапопулярних американських салатів з сайту foodnetwork.

American Macaroni Salad

Американський макаронний салат це дуже проста, ситна і смачна страва, для якої нам знадобиться:

- 2 чашки зварених і холодних макаронів

- 1 жменя нарізаної кубиками селери

- 1 невелика червона цибулина

- 1 столова ложка дрібно нарізаної петрушки

- 1 нарізаний кубиками помідор

- Півсклянки майонезу

- 3/4 чайної ложки сухої гірчиці

- Щіпка цукру

- 1 чайна ложка яблучного оцту

- 3 столові ложки сметани

- Дрібка солі

- Мелений чорний перець

Американський макаронний салат

Американський макаронний салат

У великій мисці змішайте макарони, селеру, цибулю, петрушку і помідор. Окремо змішайте майонез, гірчицю, цукор, оцет, сметану і сіль. Вилийте заправку на салат і перемішайте.

Classic American Potato Salad

Основою американського картопляного салату, як випливає з назви, є картопля. Ця страва – обов'язковий атрибут всіх сімейних свят в США. Його варіацій існує безліч, але класичний рецепт є базовим. Для картопляного салату поріжте на кубики:

- 800 грам вареної картоплі

- 3 великих яйця

- 2 солоних огірка

- 3 стебла селери

- 2 цибулини

Для заправки:

- 2 столові ложки яблучного оцту

- 1 стакан майонезу

- 2 столові ложки жовтої гірчиці

- Щіпка цукру

- Чорний перець і зелень за смаком

Класичний американський картопляний салат

Класичний американський картопляний салат

Після того, як салат заправлений, його посипають меленою паприкою і за бажанням викладають зверху смажений бекон.

Класичний американський картопляний салат з беконом

Класичний американський картопляний салат з беконом

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Пигин Макс
Пигин Макс
Правильно, привыкайте к объедкам с хозяйского стола. А то вдруг желудок не выдержит, конфуз может произойти...
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