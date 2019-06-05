Треба скуштувати: два дивних рецепта салатів, які обожнюють у США

У Сполучених Штатах, як відомо, своя культура харчування. Симпатію до багатьох популярних в Америці страв поділяють у всьому світі, але є деякі рецепти, які в Європі не особливо популярні.
В Україні, наприклад, мало хто знає, що таке американський картопляний салат, і навіщо вживати в їжу холодні макарони, змішані з сирими овочами та майонезом. Але це зовсім не означає, що ці страви несмачні. Можливо, спробувавши один раз, вони стануть улюбленими у вашій родині.
SmakОБОЗ пропонує своїм читачам два рецепта мегапопулярних американських салатів з сайту foodnetwork.
American Macaroni Salad
Американський макаронний салат це дуже проста, ситна і смачна страва, для якої нам знадобиться:
- 2 чашки зварених і холодних макаронів
- 1 жменя нарізаної кубиками селери
- 1 невелика червона цибулина
- 1 столова ложка дрібно нарізаної петрушки
- 1 нарізаний кубиками помідор
- Півсклянки майонезу
- 3/4 чайної ложки сухої гірчиці
- Щіпка цукру
- 1 чайна ложка яблучного оцту
- 3 столові ложки сметани
- Дрібка солі
- Мелений чорний перець
Американський макаронний салат
У великій мисці змішайте макарони, селеру, цибулю, петрушку і помідор. Окремо змішайте майонез, гірчицю, цукор, оцет, сметану і сіль. Вилийте заправку на салат і перемішайте.
Classic American Potato Salad
Основою американського картопляного салату, як випливає з назви, є картопля. Ця страва – обов'язковий атрибут всіх сімейних свят в США. Його варіацій існує безліч, але класичний рецепт є базовим. Для картопляного салату поріжте на кубики:
- 800 грам вареної картоплі
- 3 великих яйця
- 2 солоних огірка
- 3 стебла селери
- 2 цибулини
Для заправки:
- 2 столові ложки яблучного оцту
- 1 стакан майонезу
- 2 столові ложки жовтої гірчиці
- Щіпка цукру
- Чорний перець і зелень за смаком
Класичний американський картопляний салат
Після того, як салат заправлений, його посипають меленою паприкою і за бажанням викладають зверху смажений бекон.
Класичний американський картопляний салат з беконом
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